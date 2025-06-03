Підриви мостів у Росії. Чому затихла тема?
Після розмови Лаврова з Марко Рубіо Слідчий комітет РФ різко змінює версію
Криворукий акт. Якось відразу затихла тема а поїздами та вибухами в Росії. А там – класика ФСБ.
Після обвалення мосту на цивільний поїзд, в РФ волають про теракт і що винні самі знаєте хто. Звичайно ж: «у районі підриву моста помічено українську ДРГ».
Лавров дзвонить Марко Рубіо та скаржиться. Однак, після дзвінка, Слідчий комітет РФ різко змінює версію і видаляє всі згадки про вибух, залишаючи лише «міст сам упав».
А вже наступного дня цей міст знищують. Просто розносять вибухом на атоми (див. відео). Слідчі дії та встановлення причин? Я вас благаю. Причому так поспішали, що навіть екскаватор відігнати не встигли.
Вангую, що американці закритим каналом натякнули мамкиним підривникам, що вони знають що і хто. І що не треба ліпити про «страшный укрАинский теракт» перед переговорами. Тому – швиденько кінці у воду.
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