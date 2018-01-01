Член МОК: Росіян не можна було пускати на Олімпіаду у Пхьончхані

Екс-керівник WADA заявив, що він із самого початку був проти такого рішення

Колишній глава Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Річард Паунд із самого початку був проти виступу росіян на Іграх у Пхьончхані. Так він прокоментував інформацію про порушення Спортивним арбітражним судом (CAS) справи щодо порушення антидопінгових правил бронзовим призером Олімпіади-2018



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Річард Паунд. Фото REUTERS

Екс-керівник WADA заявив, що він із самого початку був проти такого рішення

Колишній глава Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Річард Паунд із самого початку був проти виступу росіян на Іграх у Пхьончхані.

Так він прокоментував інформацію про порушення Спортивним арбітражним судом (CAS) справи щодо порушення антидопінгових правил бронзовим призером Олімпіади-2018 керлінгістом Олександром Крушельницьким.

Допінг-проба «А» спортсмена дала позитивний результат на мельдоній, який внесений до списку заборонених препаратів із січня 2016 року.

«Я із самого початку був проти того, щоб росіяни виступали тут, - цитує CTV Паунда. - Їх не можна було пускати у Пхьончхан».

У CAS зазначили, що дата слухання у справі Крушельницького ще не визначена. У суді не будуть давати додаткові коментарі до завершення розгляду.

Крушельницький став бронзовим призером Ігор-2018 у дабл-міксті зі своєю дружиною Анастасією Бризгаловою.

На Олімпіаді-2018 російські спортсмени рішенням МОК, який тимчасово відсторонив Олімпійський комітет Росії (ОКР), виступають у статусі «олімпійських спортсменів з Росії» (OAR) під олімпійським прапором.

9 лютого CAS не задовольнив апеляції всіх російських спортсменів, які не отримали запрошення на змагання у Кореї.

Зауважимо, Петро Порошенко заявив, що Росія не дотримується правил, тому її не допустили до Олімпіади.

Джерело: Спорт-Экспресс