Циганков, Марлос та ще шість футболістів претендують на звання найкращого гравця місяця

Стартувало голосування за «Найкращого гравця місяця» Прем'єр-ліги України

Вісім гравців претендують на звання найкращого гравця Прем'єр-ліги України за підсумками квітня. Про це повідомляє прес-служба Прем'єр-ліги. У голосуванні беруть участь переможці номінації «Найкращий гравець туру» (у квітні: 26 тур — Віктор Циганков («Динамо»), 27 тур — Володимир Шепелєв