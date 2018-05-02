Циганков, Марлос та ще шість футболістів претендують на звання найкращого гравця місяця
- Сьогодні, 16:22
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Стартувало голосування за «Найкращого гравця місяця» Прем'єр-ліги України
Вісім гравців претендують на звання найкращого гравця Прем'єр-ліги України за підсумками квітня.
Про це повідомляє прес-служба Прем'єр-ліги.
У голосуванні беруть участь переможці номінації «Найкращий гравець туру» (у квітні: 26 тур — Віктор Циганков («Динамо»), 27 тур — Володимир Шепелєв («Динамо»), 28 тур — Артем Бєсєдін («Динамо»), 29 тур — Юрі («Зоря»).
Участь також беруть футболісти, які, на думку експертної ради Прем'єр-ліги, відзначалися стабільністю впродовж квітневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Марлос («Шахтар»), Хорхе Карраскаль («Карпати»), Василь Грицук («Олександрія»), Богдан Шуст («Ворскла»).