Де дивитися матч відбору чемпіонату світу Україна – Франція

Команда Олександра Петракова прийме чемпіонів світу на НСК «Олімпійський»

Збірна України сьогодні, 4 вересня, проведе найважливішу гру у відбірному турнірі чемпіонату світу. Матч з Францією відбудеться на НСК «Олімпійський» і розпочнеться о 21:45.

На чемпіонат світу напряму виходить переможець групи. Команда, яка посяде друге місце, гратиме додаткові кваліфікаційні матчі.

Турнірне становище

Перемога дозволить українцям повернутися в боротьбу за перше місце. Будь-який інший результат команду Олександра Петракова не влаштує.

Учора, до речі, колишній наставник збірної Андрій Шевченко розповів, чому несподівано залишив тренерській місток національної команди.

У нас не зіграє Олександр Зінченко, який в матчі за Казахстаном (2:2) отримав друге попередження і вимушено пропускає зустріч. У чемпіонів світу французів не гратимуть Канте і Толіссо. Під питанням участь Мбаппе.

В березні суперники зустрічалися в Парижі і розписали нічию – 1:1.

Раніше суперники п’ять разів грали між собою в Києві. У відбірних турнірах Євро-2000 та Євро-2008 було зафіксовано нічийні результати (0:0 та 2:2 відповідно), у товариському матчі в червні 2011-го французи перемогли – 4:1, у фінальному турнірі Євро- 2012 успіх також був на боці гостей (2:0), а в стикових матчах на ЧС-2014 у листопаді 2013 року підопічні тоді Михайла Фоменка здобули єдину домашню перемогу над титулованим суперником – 2:0.

Матч покажуть на телеканалах «Україна» і «Футбол 1». «Главком» проведе текстову трансляцію поєдинку.