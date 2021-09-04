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    Де дивитися матч відбору чемпіонату світу Україна – Франція

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    У березні Франція і Україна зіграли внічию - Де дивитися матч відбору чемпіонату світу Україна – Франція
    У березні Франція і Україна зіграли внічию
    Фото з відкритих джерел

    Команда Олександра Петракова прийме чемпіонів світу на НСК «Олімпійський»

    Збірна України сьогодні, 4 вересня, проведе найважливішу гру у відбірному турнірі чемпіонату світу. Матч з Францією відбудеться на НСК «Олімпійський» і розпочнеться о 21:45.

    На чемпіонат світу напряму виходить переможець групи. Команда, яка посяде друге місце, гратиме додаткові кваліфікаційні матчі.

    Турнірне становище

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    Перемога дозволить українцям повернутися в боротьбу за перше місце. Будь-який інший результат команду Олександра Петракова не влаштує.

    Учора, до речі, колишній наставник збірної Андрій Шевченко розповів, чому несподівано залишив тренерській місток національної команди.

    У нас не зіграє Олександр Зінченко, який в матчі за Казахстаном (2:2) отримав друге попередження і вимушено пропускає зустріч. У чемпіонів світу французів не гратимуть Канте і Толіссо. Під питанням участь Мбаппе.

    В березні суперники зустрічалися в Парижі і розписали нічию – 1:1.

    Раніше суперники п’ять разів грали між собою в Києві. У відбірних турнірах Євро-2000 та Євро-2008 було зафіксовано нічийні результати (0:0 та 2:2 відповідно), у товариському матчі в червні 2011-го французи перемогли – 4:1, у фінальному турнірі Євро- 2012 успіх також був на боці гостей (2:0), а в стикових матчах на ЧС-2014 у листопаді 2013 року підопічні тоді Михайла Фоменка здобули єдину домашню перемогу над титулованим суперником – 2:0.

    Матч покажуть на телеканалах «Україна» і «Футбол 1». «Главком» проведе текстову трансляцію поєдинку.

    Теги: чемпіонат світу Андрій Шевченко Україна
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    Де дивитися матч відбору чемпіонату світу Україна – Франція