Збірна Франції перед матчем з Україною не дорахувалася двох зірок

Нголо Канте є одним з найкорисніших гравців у світовому футболі

В Києві на НСК «Олімпійський» не зіграють Канте і Толіссо

Чемпіони світу французи, які 4 вересня гостюватимуть у Києві в рамках матчу кваліфікації чемпіонату світу, не зможе розраховувати на двох провідних півзахисників світу. На НСК «Олімпійський» не гратимуть Нголо Канте з «Челсі» і Корантен Толіссо з «Баварії. Про це повідомляє L'Equipe.

Хавбеки зазнали травм литкових м'язів і пропустять найближчі міжнародні матчі.

Їх замінять футболісти «Марселя» і «Ювентуса» – Маттео Гендузі з «Марселя» і Адрієн Рабьо з «Ювентуса».

Збірна Франції в 4 турі зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною і втратила провідного захисника – Кунде був вилучений в другому таймі і пропустить гру 4 вересня. Також через пошкодження був замінений Кіліан Мбаппе.

В збірній України гру з чемпіонами світу пропустить Олександр Зінченко. У нього перебір жовтих карток. Раніше травмувалися Георгій Бущан, Артем Довбик і Анатолій Трубін.

Збірна Франції в 4 турі зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною і втратила провідного захисника – Кунде був вилучений в другому таймі і пропустить гру 4 вересня.