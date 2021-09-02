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    Збірна Франції перед матчем з Україною не дорахувалася двох зірок

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    Нголо Канте є одним з найкорисніших гравців у світовому футболі - Збірна Франції перед матчем з Україною не дорахувалася двох зірок
    Нголо Канте є одним з найкорисніших гравців у світовому футболі
    Фото з відкритих джерел

    В Києві на НСК «Олімпійський» не зіграють Канте і Толіссо

    Чемпіони світу французи, які 4 вересня гостюватимуть у Києві в рамках матчу кваліфікації чемпіонату світу, не зможе розраховувати на двох провідних півзахисників світу. На НСК «Олімпійський» не гратимуть Нголо Канте з «Челсі» і Корантен Толіссо з «Баварії. Про це повідомляє L'Equipe.

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    Збірна Франції в 4 турі зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною і втратила провідного захисника – Кунде був вилучений в другому таймі і пропустить гру 4 вересня. Також через пошкодження був замінений Кіліан Мбаппе.

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    Збірна Франції в 4 турі зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною і втратила провідного захисника – Кунде був вилучений в другому таймі і пропустить гру 4 вересня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Нґоло Канте Корентен Толіссо
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    Збірна Франції перед матчем з Україною не дорахувалася двох зірок