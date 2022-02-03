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    Українська волейболістка станцювала і стала зіркою соцмереж (відео)

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    Юлія Герасимова стала шалено популярною&nbsp; - Українська волейболістка станцювала і стала зіркою соцмереж (відео)
    Юлія Герасимова стала шалено популярною 
    фото: скріншот

    Юлія Герасимова з партнерками по «Прометею» намагалася викликати суперниць на танцювальний батл

    Українська волейболістка Юлія Герасимова стала зіркою соцмереж. Під час матчу Ліги чемпіонів з польським «Жешувом» 32-річна центральна блокуюча «Прометея» з Кам’янського запросила на батл суперницю, яка, очевидно, виклик прийняла.

    Ролик зібрав уже 30 мільйонів переглядів.

    На жаль, це поки що єдине досягнення нашої команди в поточному розіграші єврокубку. В чотирьох зустрічах українки не здобули жодної перемоги і втратили шанси вийти до плей-оф.

    Юлія Герасимова виступає за національну збірну, з якою 2017 року виграла Євролігу.

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    Теги: Олімпіада волейбол Ліга чемпіонів
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    Українська волейболістка станцювала і стала зіркою соцмереж (відео)