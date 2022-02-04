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    Де і коли дивитися першу естафету біатлоністів на Олімпіаді

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    Українські біатлоністи претендують на медалі в естафеті - Де і коли дивитися першу естафету біатлоністів на Олімпіаді
    Українські біатлоністи претендують на медалі в естафеті
    фото з відкритих джерел

    5 лютого українська команда проведе гонку в змішаному складі

    В перший медальний день Олімпіади в Пекіні розіграють нагороди біатлоністи. За українську команду в змішаній естафеті бігтимуть Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима і Дмитро Підручний.

    Ця дисципліна може принести нашій збірній медаль, хоча, слід зазначити, що на самоізоляцію пішла капітан Олена Білосюк (Підгрушна), яка останній місяць окремо готувалася до Ігор-2022.

    В гонці напевно будуть сюрпризи. Температура повітря на стадіоні, де проходитимуть змагання, до 20 градусів морозу, які відчуваються на всі 25. Гуляє вітер, і спортсмени навіть використовуватимуть рукавиці з підігрівом.

    Старт естафеті запланований на 11:00. Трансляція – на «UA-Перший».

    Нагадаємо, 4 лютого відбулася урочиста церемонія відкриття Олімпіади (фоторепортаж).

    Тим часом російська біатлоністка показала, якою гидотою її годують в «ковідному» готелі.

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    Теги: Олімпіада біатлон естафета
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    Де і коли дивитися першу естафету біатлоністів на Олімпіаді