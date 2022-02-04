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    На Олімпіаді встановили перший світовий рекорд

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    Суй Веньцзін та Хань Цун поновили досягнення в змаганнях спортивних пар - На Олімпіаді встановили перший світовий рекорд
    Суй Веньцзін та Хань Цун поновили досягнення в змаганнях спортивних пар
    фото: olympics

    Китайські фігуристки покращили досягнення в змаганнях спортивних пар

    Китайські фігуристи Суй Веньцзін та Хань Цун встановили новий світовий рекорд у змаганнях спортивних пар. Під час короткої програми у командному турнірі Олімпійських ігор 2022 року у Пекіні (Китай) вони набрали 82,83 бала.

    Попередній світовий рекорд належав Анастасії Мішиній та Олександру Галлямову ОКР (Олімпійського комітету Росії). Вони набрали 82,36 балів.

    Суй та Хань виграли змагання на командному турнірі.

    Після трьох етапів командного турніру лідирує збірна США, яка має 28 балів.

    Українська команда посідає дев'яте місце і втратила шанси поборотися за медалі.

    В другий день, 5 лютого, змагатимуться жінки. Україну представить Анастасія Шаботова.

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    Теги: Олімпіада фігурне катання
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    На Олімпіаді встановили перший світовий рекорд