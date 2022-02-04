У Пекіні відкрилася XXIV зимова Олімпіада (яскраві фото)

Столиця білої Олімпіади дала старт головним змаганнях чотириріччя

Пекін відкрив свої двері найкращим спортсменам в зимових видах спорту. Протягом 16 днів вони розіграють 109 комплектів нагород. Перші чемпіони стануть відомі вже 5 лютого.

Церемонія відкриття відбулася на Національному стадіоні, який відомий під назвою «Пташине гніздо». Організатори, як і 2008 року на літніх Іграх, вразили феєрверками вже на початку церемонії. Фінал же вийшов просто грандіозним.

О 15:52 голова КНР Сі Дзіньпін оголосив Ігри-2022 відкритими.

Першими з українців боротьбу розпочали фігуристи. На жаль, в перший день змагань наші спортсмени посіли дев’яте місце і втратили шанси на медалі. Зате вже 5 лютого на лижню вийдуть біатлоністи. Попри втрату Олени Білосюк, на змішану естафету підібрався бойовий квартет, складений з Валентини Семеренко, Юлії Джими, Артема Прими і Дмитра Підручного.

Також сподіватимемося, що зможе повторити «золотий» успіх чотирирічної давнини фристайліст Олександр Абраменко. На відкритті він разом з чарівною фігуристкою Олександрою Назаровою був прапороносцем нашої команди.

Олімпіада в Пекіні завершиться 20 лютого.