Росіянка показала, якою гидкою їжею її годують в «ковідному» готелі на Олімпіаді (фото)

Біатлоністка Васнєцова поскаржилася, що ставлення до спортсменів просто жахливе

Член збірної ОКР (Олімпійського комітету Росії) Валерія Васнєцова склала позитивний тест на коронавірус на Олімпіаді в Пекіні і була відправлена в «ковідний» готель. В соцмережах вона виклала пост, в якому розписала, якою їжею її там годують.

«Цим мене годують на сніданок, обід та вечерю вже 5 днів. Я дуже схудла і в мене вже стирчать кістки. Іншої їжі не дають, про результати тестів нічого не говорять. Я цілий день тільки сплю, тому що в мене немає сил тепер навіть підвестися з ліжка, бо за день я з'їдаю три такі жмені макаронів, бо іншу їжу їсти неможливо. Але сьогодні я з'їла весь жир, який дають замість м'яса, бо дуже голодна. У мене болить шлунок, я дуже бліда і маю величезні чорні кола під очима. Я хочу, щоб усе це скінчилося. Я плачу щодня. Я дуже сильно втомилася», – пожалілася біатлоністка.

Вона також повідомила, що таке ставлення не до всіх. Такий раціон передбачений тільки для спортсменів: обслуговуючий персонал (тренери, сервісмени), а також журналісти, які потрапили в «ковідний готель», отримують якісніше харчування.

«На фото їжа нашого лікаря, він знаходиться в цьому ж готелі на два поверхи нижче за мене… У спортсменів висить обдертий листок, на якому все це вказано, а в інших людей, причетних до Олімпіади, висить пластикова картка з усіма даними. Так от, у кого на дверях висить та картка, приносять нормальну їжу, а спортсменам цей жах», - підсумувала Васнєцова.

Нагадаємо, позитивний тест на коронавірус здала українка Олена Білосюк. Проте наш капітан публічно на жахливу їжу не бідкалася.

Раніше українські спортсменки показали, що їм пропонують на стіл в селищі для олімпійців.