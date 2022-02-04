Чим годують українських спортсменів? Відео з їдальні олімпійського селища

Усі, хто заходить до їдальні, обов'язково має продезинфікувати руки

4 лютого у Пекіні відбулася церемонія відкриття Олімпійських ігор 2022

Національний олімпійський комітет України показав умови харчування українських олімпійців в їдальні олімпійського селища Чжанцзякоу.

«Хочете дізнатися, як харчуються наші олімпійці, тоді ця міні-екскурсія їдальнею для вас», – йдеться у повідомленні.

Усі, хто заходить до їдальні, обов'язково має продезинфікувати руки. Працівники закладу одягнені в захисні костюми. На відео видно різноманіття їжі, яку можна вибрати. Меню щодня змінюється.

4 лютого у Пекіні відбулася церемонія відкриття Олімпійських ігор 2022. Україну на Олімпіаді представлять 45 спортсменів, які змагатимуться у 12 видах спорту: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треці.

Олімпійські ігри у Китаї триватимуть до 20 лютого. Також з’явилися яскраві фото збірної України з параду на відкритті Олімпіади.