Дуже холодно! Українська спортсменка обурена умовами в Олімпійському містечку

Температура повітря в коридорі будівлі, де живуть спортсмени, становить майже -1°C

У кімнатах доводиться весь час бути у верхньому одязі

Українська фристайлістка Анастасія Новосад, яка представляє Україну на Олімпійських іграх 2022 у Пекіні, обурилася умовами проживання в Олімпійському містечку.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала два короткі відео, у яких розповіла, що температура повітря в її кімнаті становить лише +13°C. Спортсменка зазначила, що через такий низький показник їй, напевно, доведеться не знімати верхній одяг.

У ще одному відео Анастасія Новосад показала, що температура повітря в коридорі будівлі, де живуть спортсмени, взагалі нижче нуля і становить майже -1°C.

Також можна дізнатися, чим годують українських спортсменів. Оприлюднено відео з їдальні олімпійського селища.

4 лютого на стадіоні «Пташине гніздо» у Пекіні стартували XXIV зимові Олімпійські ігри. Вони триватимуть до 20 лютого.

Місця проведення різноманітних змагань розподілені по трьох регіонах. На національному стадіоні Пташине гніздо вже стартували змагання з фігурного катання. Тут же пройде й церемонія закриття Ігор-2022.

Яньцин є місцем проведення змагань з гірських лиж, а Чжанцзякоу – місцем для катання на лижах та сноуборді.

На змаганнях Україну представлять 45 спортсменів, котрі змагатимуться у 12 видах спорту. Представників нашої країни не буде лише у хокеї, ковзанярському спорті та керлінгу.

Під час церемонії відкриття Олімпіади стався курйоз. Так, президент РФ Володимир Путін заснув чи знепритомнів під час урочистого відкриття зимових ігор у Пекіні. Найбільш цікаве те, що заснув Путін під час проходу стадіоном олімпійської команди України. І цей момент потрапив до телевізійної трансляції. Зазначимо, що російські олімпійці вийшли у Пекіні без свого прапора.