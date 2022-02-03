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    Ми точно не друзі: українська спортсменка розповіла CNN про ставлення до росіян

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    Лідія Гунько стала першою українкою, яка представить країну в змаганнях бобслеїсток - Ми точно не друзі: українська спортсменка розповіла CNN про ставлення до росіян
    Лідія Гунько стала першою українкою, яка представить країну в змаганнях бобслеїсток
    фото з відкритих джерел

    Від дій Росії постраждало багато друзів бобслеїстки Лідії Гунько

    Українська спортсменка Лідія Гунько, яка першою в країні виборола олімпійську ліцензію в бобслеї і візьме участь у змаганнях в Пекіні, розповіла CNN про ставлення до росіян.

    «Ми точно не друзі із російськими спортсменами. Ми повинні тренуватися і виступати з ними, але оскільки їхня країна хоче порушити цілісність нашої держави, ми не можемо мати з ними спокійний і легкий контакт, – сказала Гунько. – Ми намагаємось дистанціюватися від усього цього під час змагань та тренувань. Звичайно, у реальному житті не можна ігнорувати те, що відбувається. Від дій Росії справді постраждало багато моїх друзів та знайомих».

    Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого.

    Церемонія відкриття Олімпіади розпочнеться о 14:00 (де дивитися).

    Тим часом з'явилося відео, як Пекін із літньої Олімпіади стрибнув у зимову.

    Раніше український фігурист відмовився спілкуватися російською мовою на Олімпіаді, а бронзова призерка Ігор у Ріо Різатдінова викликала нездорову реакцію росіянки, якій поступилася на Іграх.

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    Теги: Олімпіада Лідія Гунько бобслей
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    Ми точно не друзі: українська спортсменка розповіла CNN про ставлення до росіян