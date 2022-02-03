Ми точно не друзі: українська спортсменка розповіла CNN про ставлення до росіян

Від дій Росії постраждало багато друзів бобслеїстки Лідії Гунько

Українська спортсменка Лідія Гунько, яка першою в країні виборола олімпійську ліцензію в бобслеї і візьме участь у змаганнях в Пекіні, розповіла CNN про ставлення до росіян.

«Ми точно не друзі із російськими спортсменами. Ми повинні тренуватися і виступати з ними, але оскільки їхня країна хоче порушити цілісність нашої держави, ми не можемо мати з ними спокійний і легкий контакт, – сказала Гунько. – Ми намагаємось дистанціюватися від усього цього під час змагань та тренувань. Звичайно, у реальному житті не можна ігнорувати те, що відбувається. Від дій Росії справді постраждало багато моїх друзів та знайомих».

Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого.

Церемонія відкриття Олімпіади розпочнеться о 14:00 (де дивитися).

Тим часом з'явилося відео, як Пекін із літньої Олімпіади стрибнув у зимову.

Раніше український фігурист відмовився спілкуватися російською мовою на Олімпіаді, а бронзова призерка Ігор у Ріо Різатдінова викликала нездорову реакцію росіянки, якій поступилася на Іграх.