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    Тренер «Барселони» розповів, як команда має виходити з кризи

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    Серхі Бархуан вважає, що найкращі ліки для команди - це перемоги - Тренер «Барселони» розповів, як команда має виходити з кризи
    Серхі Бархуан вважає, що найкращі ліки для команди - це перемоги
    Фото: ФК Барселона

    Серхі Бархуан знає, що тільки перемоги змінять настрій футболістів

    У вівторок, 2 листопада, «Динамо» зустрінеться з «Барселоною» в 4-му турі групового турніру Ліги чемпіонів. Перед матчем т.в.о. головного тренера іспанського клубу Серхі Бархуан дав пресконференцію.

    «У нас зараз непростий період. Проте його треба пройти. Єдиний спосіб заслужити повагу – перемагати. Тільки так можна змінити настрій гравців, – наводить слова Бархуана офіційний сайт «Динамо». – У мене мало часу, але я маю використовувати його максимально. З «Динамо» буде особлива гра. Ми маємо володіти м'ячем, підказувати один одному на полі, знаходити вільні зони. Я щиро вірю, що цей склад «Барселони» здатен повернути все на переможний шлях, незважаючи на всі наші втрати».

    У Києві не зіграють Піке і Агуеро.

    Серхі Бархуан минулого тижня замінив на тренерській лаві Рональда Кумана.

    Тим часом Луческу впевнений, що «Динамо» проведе яскравий матч проти «Барселони».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів ФК Барселона
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    Тренер «Барселони» розповів, як команда має виходити з кризи