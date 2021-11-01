Тренер «Барселони» розповів, як команда має виходити з кризи

Серхі Бархуан знає, що тільки перемоги змінять настрій футболістів

У вівторок, 2 листопада, «Динамо» зустрінеться з «Барселоною» в 4-му турі групового турніру Ліги чемпіонів. Перед матчем т.в.о. головного тренера іспанського клубу Серхі Бархуан дав пресконференцію.

«У нас зараз непростий період. Проте його треба пройти. Єдиний спосіб заслужити повагу – перемагати. Тільки так можна змінити настрій гравців, – наводить слова Бархуана офіційний сайт «Динамо». – У мене мало часу, але я маю використовувати його максимально. З «Динамо» буде особлива гра. Ми маємо володіти м'ячем, підказувати один одному на полі, знаходити вільні зони. Я щиро вірю, що цей склад «Барселони» здатен повернути все на переможний шлях, незважаючи на всі наші втрати».

У Києві не зіграють Піке і Агуеро.

Серхі Бархуан минулого тижня замінив на тренерській лаві Рональда Кумана.

Тим часом Луческу впевнений, що «Динамо» проведе яскравий матч проти «Барселони».