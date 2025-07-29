«Динамо» розгромило «Гамрун» у матчі-відповіді Ліги чемпіонів

Завдяки другій перемозі над мальтійським «Гамрунсом» кияни пройшли у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів

У першому виїзному матчі «Динамо» здобуло впевнену перемогу 3:0 над чемпіоном Мальти

Чемпіон України, футбольний клуб «Динамо» Київ, забезпечив собі місце у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Це стало можливим після переконливої перемоги над мальтійським «Гамрун Спартанс» у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду. За сумою двох поєдинків кияни розгромили суперника з рахунком 6:0, передає «Главком».

У першому виїзному матчі «Динамо» здобуло впевнену перемогу 3:0 над чемпіоном Мальти, що дало значну перевагу перед домашньою грою.

Як пройшов матч «Динамо» – «Гамрун»?

«Біло-сині» активно розпочали матч-відповідь і відкрили рахунок вже на 12-й хвилині. Однак гол Крістіана Біловара, забитий головою після кутового, був скасований системою VAR через гру рукою захисника.

Попри це, кияни все ж відзначилися першими до 30-ї хвилини. Владислав Ванат скористався помилкою захисника «Гамруна» під час передачі на свого воротаря і влучно пробив повз голкіпера, зробивши рахунок 1:0.

Вже за п'ять хвилин «Динамо» подвоїло свою перевагу. Після довгої комбінації передачу Миколи Шапаренка з флангу у порожні ворота замкнув Володимир Бражко, встановивши рахунок 2:0.

У заключній 10-хвилинці матчу київська команда забила втретє: з пасу Шапаренка точно у нижній дальній кут пробив Тарас Михавко, зафіксувавши остаточний результат гри – 3:0.

Завдяки другій перемозі над мальтійським «Гамрунсом» кияни пройшли у наступний, третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Суперником «Динамо» стане переможець пари другого кваліфікаційного раунду ЛЧ між «Пафосом» (Кіпр) та «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль). Перший матч між цими командами завершився нічиєю.

Перший поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє 6-7 серпня, а матч-відповідь – 13 серпня.