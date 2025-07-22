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Юний шотландський хокеїст загинув внаслідок нещасного випадку в готелі на Ібіці

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Юний шотландський хокеїст загинув внаслідок нещасного випадку в готелі на Ібіці
Келлі виступав за хокейні команди «Данді Рокетс», «Абердін Лінкс» і «Данді Старз»

Гері Келлі випав з балкону готелю

Шотландський хокеїст Гері Келлі загинув внаслідок нещасного випадку під час відпочинку в готелі на Ібіці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

19-річний Келлі помер, випавши з балкона готелю. На місце було викликано бригаду швидкої допомоги, але медики не змогли допомогти спортсмену.

Правоохоронці наголосили, що камери спостереження говорять про те, що смерть хокеїста стала наслідком нещасного випадку.

Зазначається, що на два тижні раніше за схожих обставин загинув співвітчизник Келлі Еван Томсон.

Керівництво готелю, яке зазнало критики за недостатнє забезпечення безпеки, скасувало всі розважальні заходи.

Келлі виступав за хокейні команди «Данді Рокетс», «Абердін Лінкс» і «Данді Старз» у Шотландській національній лізі. Минулого сезону він провів 13 матчів, набравши 17 (10+7) очок.

Як повідомлялося, на фронті загинув Юрій Бредак (позивний «Клевер») – титулований український веслувальник.

Загинув Юрій 23 червня 2025 року.

Він був знаним спортсменом – майстром спорту з академічного веслування, багаторазовим призером чемпіонатів України, представляв столицю на всеукраїнському та світовому рівнях.

Нагадаємо, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Теги: смерть хокей спорт

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