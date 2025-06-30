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Юні українські каратисти відмовилися робити фото з росіянином після змагань

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Юні українські каратисти відмовилися робити фото з росіянином після змагань
Юрій Павлюк та Нікіта Глушку проявили громадянську позицію

Наші каратисти залишили п'єдестал, незважаючи на спробу одного з організаторів змагань зупинити їх

Юні українські каратисти відмовився робити спільне фото з російським спортсменом під час церемонії нагороджень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Karate.project.

На турнірі «K1 Youth League Poreč» Юрій Павлюк з чернівецького клубу «Капуцин» здобув перемогу у категорії U12 ( вагова категорія до 40кг) – у фіналі впевнено здолав спортсмена з країни-агресора. Бронзовим призером цієї ж категорії став Нікіта Глушку з чернівецької «Альфи».

Українці відмовився робити спільне фото з російським спортсменом під час церемонії нагородження. Наші каратисти залишили п'єдестал, незважаючи на спробу одного з організаторів змагань зупинити їх.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: спорт діти росія карате

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