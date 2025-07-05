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Україна здобула першу нагороду чемпіонату Європи з плавання серед юніорів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна здобула першу нагороду чемпіонату Європи з плавання серед юніорів
Українець фінішував другим з результатом 22.17 секунди

Нікіта Шеремет здобув срібло на дистанції 50 м вільним стилем

Україна здобула першу медаль на чемпіонаті Європи з плавання серед юніорів, що проходить у словацькому місті Шаморін. Про це повідомляє «Главком».

Нікіта Шеремет здобув срібло на дистанції 50 м вільним стилем.

Українець фінішував другим з результатом 22.17 секунди. Золото з перевагою у 0.03 сек. виборов Таюс Юска з Литви (22.14 с). Бронзовим призером став іспанець Лука Хук ле Генедал (22.28 с).

Юніорський чемпіонат Європи триватиме до 6 липня.

Як повідомлялося, збірна України з греко-римської боротьби посіла третє місце у командному заліку на чемпіонаті Європи U20 в Італії.

Наші борці здобули сім медалей:

  • «Срібло»: Єгор Якушенко (97 кг); Владислав Покотило (67 кг).
  • «Бронза»: Павло Торяник (87 кг); Іван Янковський (130 кг); Максут Султанов (60 кг); Анатолій Паснак (72 кг); Кирило Шнирьов (82 кг).

Нагадаємо, українські юніори тріумфували на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.

Упродовж 23-29 червня в столиці Греції Афінах проходив чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед юніорів-2025. Участь у цьогорічному турнірі взяли 176 спортсменів із 27 країн.

Україну представляли 13 талановитих спортсменів – 11 досвідчених атлетів і двоє дебютантів: Вероніка Андращук та Назарій Кононенко.

Наша команда знову продемонструвала найвищий рівень майстерності, витримки та командного духу.

У доробку українських юніорів 12 медалей: 6 золотих, 3 срібних та 3 бронзові.

Теги: плавання спорт

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