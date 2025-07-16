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Депутат Думи влаштував істерику через рішення організаторів Вільнюського марафону щодо росіян

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Депутат Думи влаштував істерику через рішення організаторів Вільнюського марафону щодо росіян
Фетисов: Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня

Дворазовий олімпійський чемпіон та депутат Держдуми РФ В'ячеслав Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів. Про це повідомляє «Главком».

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.

Нагадаємо, російський стрибун у висоту Данило Лисенко заявив, що росіяни не будуть допущені до участі у міжнародних змаганнях з легкої атлетики, доки Всесвітню легкоатлетичну асоціацію (World Athletics) очолює Себастьян Коу.

«Не заглиблююсь у тему нашого можливого повернення. Не знаю, на якій стадії розвитку зараз відносини із World Athletics у нашої федерації. Достеменно знаю, що World Athletics навряд чи нас допустить за поточного президента. Там такий президент, нехороший. Але я дуже сподіваюся на це (виступити на чемпіонаті світу). І чомусь у мене є гарне передчуття, що ми ще повиступаємо на міжнародній арені. Мені 28 років, я планую ще років п'ять як мінімум складати конкуренцію. Думаю, незабаром щось зміниться у добрий бік для нас. Наша федерація дуже старається, я це бачу», – заявив Лисенко російським пропагандистам.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росіїї за визначні спортивні досягнення.

Теги: спорт Литва росія пропаганда марафон

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