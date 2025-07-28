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Українські рапіристки емоційно відсвяткували перемогу над росіянками на чемпіонаті світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українські рапіристки емоційно відсвяткували перемогу над росіянками на чемпіонаті світу
У складі збірної України змагаються Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова та Дар'я Миронюк

В 1/8 фіналу чемпіонату світу наші дівчата перемогли росіянок – 45:36

Українська команда рапіристок сьогодні, 28 липня, здобула перемогу над росіянками на чемпіонаті світу з фехтування, який проходить у Тбілісі (Грузія). Про це інформує «Главком».

У складі збірної України змагаються Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова та Дар'я Миронюк. 

Наша команда розпочала боротьбу вчора, 27 липня. У 1/16 фіналу українки розгромили Казахстан – 45:13.

Сьогодні, 28 липня, в 1/8 фіналу наші дівчата перемогли росіянок – 45:36. Після перемоги над збірною країни-агресора українки влаштували емоційне святкування.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування.

У неділю, 27 липня, Єгорян стала переможницею чемпіонату світу у Тбілісі. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росіїї за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.

Теги: Фехтування спорт

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