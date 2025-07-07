Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Лікар помилково відрізав здоровий меніск: чемпіонка Європи не може відновитися після операції

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Лікар помилково відрізав здоровий меніск: чемпіонка Європи не може відновитися після операції
Крамаренко – триразова чемпіонка світу серед юніорів, переможниця чемпіонату Європи у командному заліку

Лікар видалив 20-річній росіянці Крамаренко здоровий меніск замість травмованого

Чемпіонка Європи з художньої гімнастики росіянка Лала Крамаренко ще не повністю відновилася після того, як лікар помилково видалив їй здоровий ріг (відросток) меніска. Про це повідомляє «Главком».

Крамаренко у 2024 році перенесла операцію на меніску. Пізніше колишня тренерка збірної Росії Ірина Вінер розповіла, що під час операції було здійснено лікарську помилку. Лікарі видалили 20-річній спортсменці здоровий меніск замість травмованого.

«Поки що не можу сказати, що повністю відновилася. Але у процесі відновлення», – заявила Крамаренко.

Вона також не знає, коли можна буде її побачити на змаганнях

«Поки що не знаю, не можу сказати. Але я беру участь у шоу, концертах. Там можна побачити нас. Ірина Олександрівна (Вінер) вигадує нові концерти, за що їй велика подяка», – сказала Крамаренко.

Крамаренко – триразова чемпіонка світу серед юніорів, переможниця чемпіонату Європи у командному заліку.

Нещодавно вона потрапила на портал Головного управління розвідки Міністерства оборони України War&Sanctions у розділ «Чемпіони терору». Крамаренко у жовтні 2024 року знялась у пропагандистському відео руху «Здоровоє отєчество» до дня народження диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Читайте також:

Теги: художня гімнастика спорт росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українським силам вдалося стримати та зупинити противника на Сумщині
Ворог штурмує малими групами: прикордонники розповіли про ситуацію на Сумщині
5 липня, 16:26
Російські військові активізують логістику та будівництво укріплень в окупованому місті
Російські окупанти активізували військову логістику у Маріуполі
4 липня, 13:42
П'ять причин російської істерії та ненависті до Азербайджану
П'ять причин російської істерії та ненависті до Азербайджану
2 липня, 13:53
Яна Рудковська є дружиною Євгена Плющенка
«Оргазм буде у всіх жінок». Прихильниця Путіна зробила дивну заяву про фігурне катання
29 червня, 13:00
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 21 червня 2025 року
21 червня, 08:27
Коли в Україну прийшла велика війна, Артем став до лав захисників, боронив схід України від російської навали
«Воїн світла». На війні загинув титулований український спортсмен
13 червня, 15:54
Каль також зазначив, що його контакти з американськими колегами переконали його в тому, що вони серйозно ставляться до російської загрози
«Зелені чоловічки» в Естонії? Глава німецької розвідки зробив прогноз щодо дій РФ
10 червня, 11:05
РФ продовжує нав’язувати наративи, що очорнюють Україну, аби виправдати майбутню відмову від миру
Росія звинувачує Україну у зриві обміну полоненими: ISW пояснив причини
8 червня, 05:59
Сили оборони продовжують давати відсіч російським військовим
Сумщина в небезпеці? Російські військові продовжують спроби просування в регіоні
7 червня, 13:23

Новини

Федерація боксу Росії символічно покарала спортсменку, яка накурила мавпу вейпом
Федерація боксу Росії символічно покарала спортсменку, яка накурила мавпу вейпом
Жіноча збірна України з волейболу U22 здобула путівку на молодіжне Євро-2026
Жіноча збірна України з волейболу U22 здобула путівку на молодіжне Євро-2026
Лікар помилково відрізав здоровий меніск: чемпіонка Європи не може відновитися після операції
Лікар помилково відрізав здоровий меніск: чемпіонка Європи не може відновитися після операції
Легендарний гравець НБА анонсував завершення кар'єри
Легендарний гравець НБА анонсував завершення кар'єри
«Аль-Ахлі» хоче підписати контракт з Мессі – ЗМІ
«Аль-Ахлі» хоче підписати контракт з Мессі – ЗМІ
Арановський працюватиме суддівським спостерігачем на грі кваліфікації Ліги чемпіонів
Арановський працюватиме суддівським спостерігачем на грі кваліфікації Ліги чемпіонів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
259K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 липня: ситуація на фронті
136K
За атаками «Шахедів» по Україні стоїть не тільки Росія – The Times
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 липня 2025
66K
Прилітав на храм вертольотом та співав у хорі: що кажуть про митрополита Онуфрія у його рідному селі
55K
У червні влада намагалася усунути Буданова, але він зберіг посаду – The Economist
37K
Відомий співак заявив про мобілізацію просто під час концерту

Новини

7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
Вчора, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua