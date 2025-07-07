Лікар видалив 20-річній росіянці Крамаренко здоровий меніск замість травмованого

Чемпіонка Європи з художньої гімнастики росіянка Лала Крамаренко ще не повністю відновилася після того, як лікар помилково видалив їй здоровий ріг (відросток) меніска. Про це повідомляє «Главком».

Крамаренко у 2024 році перенесла операцію на меніску. Пізніше колишня тренерка збірної Росії Ірина Вінер розповіла, що під час операції було здійснено лікарську помилку. Лікарі видалили 20-річній спортсменці здоровий меніск замість травмованого.

«Поки що не можу сказати, що повністю відновилася. Але у процесі відновлення», – заявила Крамаренко.

Вона також не знає, коли можна буде її побачити на змаганнях

«Поки що не знаю, не можу сказати. Але я беру участь у шоу, концертах. Там можна побачити нас. Ірина Олександрівна (Вінер) вигадує нові концерти, за що їй велика подяка», – сказала Крамаренко.

Крамаренко – триразова чемпіонка світу серед юніорів, переможниця чемпіонату Європи у командному заліку.

Нещодавно вона потрапила на портал Головного управління розвідки Міністерства оборони України War&Sanctions у розділ «Чемпіони терору». Крамаренко у жовтні 2024 року знялась у пропагандистському відео руху «Здоровоє отєчество» до дня народження диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.