Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Український боєць ММА Горобець вийшов на поєдинок під пісню Цоя

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Український боєць ММА Горобець вийшов на поєдинок під пісню Цоя
31-річний Горобець у змішаних єдиноборствах провів 17 поєдинків

Горобець зустрічався із суперником із Казахстану Магомедом Кабардієвим

31-річний український боєць змішаних єдиноборств (ММА) Кирило Горобець на турнірі OAE Warriors вийшов на двобій під пісню «Перемен» Віктора Цоя. Про це повідомляє «Главком».

Турнір проходив в Абу Дабі (ОАЕ).

Горобець зустрічався із суперником із Казахстану Магомедом Кабардієвим. Бій тривав три раунди і завершився перемогою Кабардієва одноголосним рішенням суддів.

31-річний Горобець у змішаних єдиноборствах провів 17 поєдинків, у яких здобув 13 перемог та зазнав чотирьох поразок.

В активі його суперника Кабардієва в ММА 10 перемог та жодної поразки.

Нагадаємо, Латвія не видала візу для в'їзду до країни президенту Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) росіянину Аркадію Дворковичу. 

Латвія поінформувала про своє рішення країни, які раніше видали Дворковичу Шенгенську візу.

53-річний Аркадій Дворкович раніше обіймав посади помічника президента Росії та заступника прем'єр-міністра РФ. Він очолює ФІДЕ з 2018 року.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росіїї за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.

Теги: ММА спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Харькова буде змагатися за золото світової першості
Влада Харькова пробилася до фіналу чемпіонату світу з фехтування
23 липня, 18:43
Тхеквондист Артем Гарбар здобув золото у ваговій категорії до 87 кг
Тхеквондист Гарбар здобув для України третє золото Універсіади
23 липня, 11:12
Гравцям однієї з команд не сподобалося суддівське рішення
У Росії мотоболісти хотіли розчавити суддю мотоциклами через суперечливе рішення (відео)
21 липня, 14:35
Зеленський: Олександр Усик знову це зробив!
«Абсолютний чемпіон. Легенда»: Зеленський привітав Усика з перемогою
20 липня, 01:06
Вагова категорія до 66 кг: призерами стали Назар Вісков та Данило Кравченко
Україна здобула чотири нагороди на Кубку Європи з дзюдо серед юніорів
8 липня, 15:16
Велика та Єгорян виступлять у змаганнях з фехтування на шаблях
«Плювок в обличчя». Федерація фехтування України прокоментувала допуск до змагань довіреної особи Путіна
8 липня, 12:58
Борха Гомес очолював загальний залік чемпіонату Європи
20-річний мотогонщик загинув під час тестових заїздів
4 липня, 10:23
В активі українців чотири золоті нагороди чемпіонату Європи
Збірна України з грепплінгу посіла перше командне місце на чемпіонаті Європи
1 липня, 11:16
Харчові звички друзів можуть мати більший вплив, ніж здається
Одна звичка допоможе жити довше, і це не спорт – The Mirror
26 червня, 17:07

Новини

Легкоатлетка Дзерожинська стала чемпіонкою Європейського юнацького олімпійського фестивалю
Легкоатлетка Дзерожинська стала чемпіонкою Європейського юнацького олімпійського фестивалю
Український боєць ММА Горобець вийшов на поєдинок під пісню Цоя
Український боєць ММА Горобець вийшов на поєдинок під пісню Цоя
Дзюдоїстка Цуркан виборола золото Європейського юнацького олімпійського фестивалю
Дзюдоїстка Цуркан виборола золото Європейського юнацького олімпійського фестивалю
Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу зі стрибків у воду
Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу зі стрибків у воду
Збірна України з баскетболу 3х3 вийшла в чвертьфінал Європейського юнацького олімпійського фестивалю
Збірна України з баскетболу 3х3 вийшла в чвертьфінал Європейського юнацького олімпійського фестивалю
Збірна України з баскетболу обіграла Нідерланди в першій контрольній грі
Збірна України з баскетболу обіграла Нідерланди в першій контрольній грі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 липня 2025
51K
НАБУ-скандал. Зеленський вперше прокоментував мітинги
23K
Зустріч Зеленського і Путіна до кінця літа. Кремль відповів на пропозицію
16K
Син відомого телеведучого втратив руку на фронті
16K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:35
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 липня, 00:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua