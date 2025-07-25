Український боєць ММА Горобець вийшов на поєдинок під пісню Цоя

Горобець зустрічався із суперником із Казахстану Магомедом Кабардієвим

31-річний український боєць змішаних єдиноборств (ММА) Кирило Горобець на турнірі OAE Warriors вийшов на двобій під пісню «Перемен» Віктора Цоя. Про це повідомляє «Главком».

Турнір проходив в Абу Дабі (ОАЕ).

Горобець зустрічався із суперником із Казахстану Магомедом Кабардієвим. Бій тривав три раунди і завершився перемогою Кабардієва одноголосним рішенням суддів.

31-річний Горобець у змішаних єдиноборствах провів 17 поєдинків, у яких здобув 13 перемог та зазнав чотирьох поразок.

В активі його суперника Кабардієва в ММА 10 перемог та жодної поразки.

Нагадаємо, Латвія не видала візу для в'їзду до країни президенту Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) росіянину Аркадію Дворковичу.

Латвія поінформувала про своє рішення країни, які раніше видали Дворковичу Шенгенську візу.

53-річний Аркадій Дворкович раніше обіймав посади помічника президента Росії та заступника прем'єр-міністра РФ. Він очолює ФІДЕ з 2018 року.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росіїї за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.