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«Динамо» U10 виграло міжнародний турнір у Німеччині

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Динамо» U10 виграло міжнародний турнір у Німеччині
Змагання тривало два дні, упродовж яких «біло-сині» провели 15 матчів, які тривали по 16 хвилин кожен

У фінальному поєдинку «Динамо» зустрілося з турецьким «Фенербахче»

Команда ДЮФШ «Динамо» вікової категорії U10 (футболісти 2015 року народження) стала переможницею престижного міжнародного турніру Raddatz Cup, що відбувся цими вихідними у німецькому Ганновері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Динамо».

У турнірі взяли участь 54 команди із багатьох країн Європи, які на першому етапі були поділені на дев’ять груп по 6 учасників у кожній. По дві найкращі команди з кожної групи виходили до другого групового етапу.

Змагання тривало два дні, упродовж яких «біло-сині» провели 15 матчів, які тривали по 16 хвилин кожен. 

«Динамівці» здобули усі п’ять перемог та з максимальним показником у 15 очок та різницею м’ячів 22:1 з першого місця вийшли до наступної стадії.

Результати матчів за участі «Динамо» U10 на першому груповому етапі:

  • Chaara Football Academy – FC Dynamo Kyiv – 0:3
  • FC Dynamo Kyiv – Eintracht Mahlsdorf – 5:0
  • Pogoń Szczecin – FC Dynamo Kyiv – 0:3
  • FC Dynamo Kyiv – TuS Lachendorf – 6:1
  • FC Dynamo Kyiv – FC 98 Hennigsdorf – 5:0

На другому груповому етапі 18 учасників були поділені на дві групи по 9 колективів у кожній. По дві найкращі команди виходили до півфіналу. Цю стадію команда з 17 очками завершила на другому місці, здобувши шість перемог, двічі зігравши унічию та зазнавши однієї поразки (різниця м’ячів 19:3). «Динамівців» випередив лише турецький «Фенербахче», який набрав 19 очок.

Результати матчів за участі «Динамо» U10 на другому груповому етапі:

  • SK Líšeň – FC Dynamo Kyiv – 0:6
  • FC Dynamo Kyiv – PAOK FC – 2:0
  • BK Marienlyst – FC Dynamo Kyiv – 1:0
  • FC Dynamo Kyiv – SV Werder Bremen – 1:0
  • 1.FC Köln – FC Dynamo Kyiv – 0:2
  • FC Dynamo Kyiv – Fenerbahce Istanbul – 1:1
  • FC Dynamo Kyiv – Inter Mailand – 1:1
  • Brentford FC – FC Dynamo Kyiv – 0:6.

У півфіналі підопічні старшого тренера Ігоря Тягла зустрілися з португальською «Бенфікою». Поєдинок вийшов напруженим, основний час переможця не виявив (нічия 1:1), тож доля путівки у фінал вирішувалася у серії післяматчевих пенальті. З рахунком 5:4 перемогу святкували юні кияни.

У фінальному поєдинку «Динамо» знову зустрілося з турецьким «Фенербахче», і знову основний час поєдинку закінчився унічию 1:1. Цього разу післяматчеві одинадцятиметрові удари теж краще виконали динамівці та перемогли з таким самим рахунком 5:4, ставши переможцями змагань!

У другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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