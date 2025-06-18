Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Користувачі мережі вважають, що гравець «Динамо» зустрічається з амбасадоркою «Шахтаря»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Користувачі мережі вважають, що гравець «Динамо» зустрічається з амбасадоркою «Шахтаря»
Квіткова – це псевдонім Даші. Її справжнє прізвище – Матюніна

Квіткова та Бражко тримають інтригу щодо їхніх ймовірних стосунків

У мережі активно ширяться новини про те, що Володимир Бражко зустрічається з відомою блогеркою Дашею Квітковою. Офіційно про свої стосунки вони ще не оголосили, однак всіляко підігрівають чутки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Трибуну».

З останнього – Даша опублікувала відео у своєму тіктоці з таким підписом «pov: ти зʼїла 12 виноградинок під столом на Новий рік», після чого додала фото, де її обіймає хлопець. Володимир в коментарях під відео написав: «Виходить, що це все виноград».

Перед цим їх разом помітили на весіллі іншого динамівця, Максима Дячука.

Нещодавно Дашу прямо запитали, чи зустрічається вона з Бражком, на що вона відреагувала так: «Я дуже вдячна вам за запитання, я вас обожнюю, ви знаєте, але це питання не стосується сьогоднішнього «Квіткового тренування». Якщо ви хочете поговорити про «Квіткове тренування», то давайте».

Квіткова – це псевдонім Даші. Її справжнє прізвище – Матюніна. Дівчина неодноразово повторювала, що з дитинства його не любила, тож обрала собі псевдонім.

До участі у проєкті «Холостяк» Квіткова працювала перукарем у мережі салонів краси G.Bar. Паралельно вона вела свій блог, який став особливо популярним після перемоги Даші в проєкті.

У 2019-му дівчина взяла участь у «Холостяку», де боролась за серце відомого шоумена та ведучого Нікіти Добриніна. Після шоу вони одружились – це єдиний випадок в історії проєкту, коли пара дійшла до етапу одруження в стосунках.

У 2021-му в Даші з Нікітою народився син Лев, а в 2023-му пара розлучилась.

Квіткова – одна з найпопулярніших українських блогерок в Instagram. На неї підписано понад 1,8 млн осіб. Також в неї понад 400 тисяч підписників в тиктоці.

У лютому 2024-го Даша стала амбасадоркою «Шахтаря».

«Я ніколи не думала, що буду дотична до футболу, але дуже вдячна «Шахтарю» за це неймовірне знайомство», – написала Даша.

А також брала участь в презентації форми донецького клубу на сезон 2024/25.

«Я пам'ятаю свої перші емоції, коли потрапила на свій перший матч. Саме тоді стався «метч» Це навіть не співпраця, це сталася взаємна дружба. Зараз із командою «Шахтаря» ми не просто співпрацюємо, а підтримуємо один одного у проєктах. Вони підтримали моє квіткове тренування - зробили вагомий донат на допомогу дітям, я підтримую їх», – сказала після презентації Даша.

Востаннє Квіткова зʼявлялась на матчі «Шахтаря» в Дортмунді. І знову привернула увагу до важливого. Зараз невідомо, чи продовжує Даша бути амбасадоркою «Шахтаря».

Слід також додати, що Даша є амбасадоркою соціальних проєктів. Одна з її благодійних ініціатив – «Квіткові тренування», за допомогою яких вона збирає гроші для онкохворих дітей.

Сьогодні, 18 червня, у Будинку європейського футболу у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, з якого розпочне свій єврокубковий виступ у сезоні 2025/26 київське «Динамо». 

У другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У матчах за збірну Англії Лінекер забив 48 м'ячів (4-й результат в історії збірної)
Легендарний ексфутболіст може втратити роботу через звинувачення у антисемітизмі
19 травня, 10:35
У Канаді наша команда проведе два матчі
Ребров оголосив склад збірної України на червневі матчі у Канаді
19 травня, 18:08
У 2018 році Модрич був визнаний найкращим футболістом планети та здобув «Золотий м’яч»
Лунін зворушливо попрощався з легендарним Модричем, який залишає «Реал»
23 травня, 09:52
Навесні «Динамо» виграло 12 матчів із 13-ти
Чемпіонат України з футболу U-19: «Динамо» всьоме стало переможцем турніру
27 травня, 14:36
Симороз розповів, що Алієв не брав участі у бойових діях, але отримав статус «Учасник бойових дій»
«У тебе був піар-хід». Ексгравець «Динамо» Алієв відповів добровольцю Симорозу
28 травня, 19:42
На клубному чемпіонаті світу братимуть участь 32 клуби, поділені на вісім груп
Клубний чемпіонат світу з футболу: розклад трансляцій матчів
5 червня, 17:09
Україна перемогла Нову Зеландію у товариському матчі в Канаді
Україна перемогла Нову Зеландію у товариському матчі в Канаді
11 червня, 02:08
Уперше в історії Англія пропустила три голи у грі зі збірною з Африки
Збірна Англії з футболу вперше в історії програла африканській збірній
11 червня, 11:26
«Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).
«Динамо» дізналося потенційного суперника у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів
Сьогодні, 13:17

Скотч. Спорт

Користувачі мережі вважають, що гравець «Динамо» зустрічається з амбасадоркою «Шахтаря»
Користувачі мережі вважають, що гравець «Динамо» зустрічається з амбасадоркою «Шахтаря»
Перервалася серія. Четверта дитина футболіста Грізманна народилася не 8 квітня
Перервалася серія. Четверта дитина футболіста Грізманна народилася не 8 квітня
ЗМІ підозрюють зірку «ПСЖ» у романі з ексдружиною гравця «Галатасарая»
ЗМІ підозрюють зірку «ПСЖ» у романі з ексдружиною гравця «Галатасарая»
Британського каноїста усунули від змагань через контент на OnlyFans
Британського каноїста усунули від змагань через контент на OnlyFans
50 Cent потролив скандального репера P. Diddy на грі НБА
50 Cent потролив скандального репера P. Diddy на грі НБА
Беленюк продемонстрував фізичну силу та пожартував над Трампом
Беленюк продемонстрував фізичну силу та пожартував над Трампом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 червня: ситуація на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 червня 2025
15K
Ультиматум Трампа Ірану. Путіну приготуватися
12K
Втрати ворога станом на 18 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
9824
НАТО ухвалило важливе рішення про військову допомогу Україні
6859
Один вчинок Макрона дуже розлютив Трампа – Financial Times

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua