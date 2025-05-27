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«Шахтар» обрав нового головного тренера

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Шахтар» обрав нового головного тренера
У квітні 2023 року Туран розпочав тренерську кар'єру, очоливши турецький «Еюпспор»
фото: ФК «Еюпспор»

«Гірники» підписали контракт з Ардою Тураном до літа 2027 року

Новим головним тренером донецького «Шахтаря» став ексгравець «Барселони» та «Атлетіко» Арда Туран. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «гірників».

38-річний турецький фахівець підписав контракт з клубом до літа 2027 року. Він стане 39-м наставником в історії «Шахтаря». «Сподіваюся зробити свій внесок у спадщину клубу та подарувати нашим уболівальникам багато радісних моментів через нашу гру. Ми маємо велике бажання здобувати трофеї – як в Україні, так і у європейських турнірах», – каже Туран.

Арда Туран народився 30 січня 1987 року в Стамбулі. Він є вихованцем стамбульського «Галатасарая». Грав на позиції півзахисника. Виступав за «Галатасарай» (2005–2011, 2020–2022), «Манісаспор» (2006, оренда), іспанські «Атлетіко» (Мадрид, 2011–2015) та «Барселону» (2015–2020), «Істанбул Башакшехір» (2018–2020, оренда).

Спортсмен чотири рази визнавався найкращим гравцем року в Туреччині (2008, 2009, 2014, 2015). Чемпіон Туреччини (2008), володар Кубка Туреччини (2005) та Суперкубка Туреччини (2008), чемпіон Іспанії (2014, 2016), володар Кубка Іспанії (2013, 2016, 2017) та Суперкубка Іспанії (2014, 2016), переможець Ліги Європи УЄФА (2012) та Суперкубка УЄФА (2012).

За національну збірну Туреччини (2006–2017) провів 100 матчів і забив 16 мʼячів. Учасник чемпіонату Європи – 2008 (третє місце) та чемпіонату Європи – 2016. У вересні 2022 року оголосив про завершення кар’єри футболіста.

Шлях тренера розпочав 14 квітня 2023 року, очоливши клуб Першої ліги Туреччини «Еюпспор» (Стамбул). За підсумками сезону-2023/24 привів команду до перемоги в турнірі та вивів її до турецької Суперліги. У сезоні-2024/25 разом з «Еюпспором» посів шосте місце в чемпіонаті Туреччини. Загалом як головний тренер провів 84 матчі.

Як відомо, «Шахтар» переміг «Динамо» і здобув Кубок України 2024/2025.  14-разовий тріумфатор кубка «Шахтар» захищав свій титул у протистоянні з «Динамо», яке здобувало цей трофей 13 разів в історії.

Першим на 43-й хвилині відкрив рахунок Андрій Ярмоленко. На 64-й хвилині Кауан Еліас з передачі Аліссона Сантани зрівняв рахунок для «гірників». Гру було переведено в овертайм, в якому голу так і не вдалося дочекатися.

Донецька команда обіграла «Динамо» у серії пенальті (6:5), вирішальне пенальті не забив Олександр Караваєв.

До слова, донецький «Шахтар» офіційно презентував нову ігрову форму на наступний сезон. На офіційному сайті донецького клубу зазначається, що нове екіпірування продовжує візуальну й емоційну лінію минулого року, переосмислюючи її через нову динаміку: більше дії, вогню та внутрішнього імпульсу, який запускає рух уперед.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» тренер

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