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Тренер «Наполі» Конте встановив унікальне досягнення за титулами в Серії А

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Тренер «Наполі» Конте встановив унікальне досягнення за титулами в Серії А
Антоніо Конте очолив «Наполі» у липні 2024 року
фото: Reuters

Антоніо Конте переписав історію

Головний тренер «Наполі» Антоніо Конте увійшов в історію італійського футболу, ставши першим наставником, який вигравав чемпіонат Італії з трьома різними командами. Про це повідомляє «Главком».

Попри те, що Конте був відсутній на тренерській лаві в останньому турі через дискваліфікацію, його підопічні під керівництвом асистента Крістіана Стелліні здобули перемогу 2:0 у вирішальному матчі з «Кальярі». Завдяки цьому «Наполі» випередив «Інтер» на одне очко та вдруге за три роки став чемпіоном Італії.

До цього Конте здобував титули з «Ювентусом» (2012-2014 роки) та «Інтером» (2021 рік), а тріумф з «Наполі» став його п’ятим чемпіонством у Серії А.

До Конте лише Фабіо Капелло здобував чемпіонства з трьома різними клубами («Мілан», «Рома», «Ювентус»), однак два титули з «Ювентусом» були анульовані через скандал «Кальчополі», що формально позбавило його цього досягнення в рамках Серії А.

Окрім успіхів в чемпіонаті Італії, Конте також вигравав Прем’єр-лігу та Кубок Англії з лондонським «Челсі», а також двічі здобував Суперкубок Італії з «Ювентусом».

Антоніо Конте очолив «Наполі» у липні 2024 року, змінивши на посаді Франческо Кальцону. Його контракт із клубом чинний до червня 2027 року.

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, ставши другим фіналістом турніру.

У повторному півфінальному поєдинку, що відбувся на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі, команда Луїса Енріке впевнено здолала лондонський «Арсенал».

Нагадаємо, що перша гра, яка відбулася тиждень тому в столиці Великої Британії, завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 1:0. Тож у матчі-відповіді саме «Арсенал» мав діяти агресивніше. Однак забити першими вдалося господарям поля – у середині першого тайму після розіграшу стандарту Фабіан Руїс ефектно пробив під стійку, відкривши рахунок – 1:0.

Попри численні атаки з боку англійського клубу у другому таймі, знову результативною була атака парижан – на 72-й хвилині Ашраф Хакімі подвоїв перевагу ПСЖ – 2:0.

Невдовзі Букайо Сака зумів забити у відповідь, скоротивши загальний рахунок двоматчевого протистояння, але цього виявилося недостатньо – матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу.

Раніше ми писали, що міланський «Інтер» став першим фіналістом Ліги чемпіонів, здолавши «Барселону» у драматичному матчі-відповіді з рахунком 4:3 після екстратайму.

Після результативної нічиєї 3:3 в першому поєдинку команди вийшли на поле в Мілані з однаковими шансами на вихід у фінал. Уже до перерви «Інтер» вів 2:0: спочатку Дензел Дюмфріс асистував Лаутаро Мартінесу, а наприкінці тайму Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, призначений після перегляду VAR за фол Пау Кубарсі на Мартінесі.

Втім, у другому таймі каталонці зуміли відігратися. На 54-й хвилині Ерік Гарсія влучно пробив у дев'ятку, а вже через шість хвилин Дані Ольмо зрівняв рахунок після передачі Херарда Мартіна. На 87-й хвилині Рафінья вивів «Барсу» вперед – 3:2. Однак на третій компенсованій хвилині Франческо Ачербі після прострілу Дюмфріса відновив паритет – 3:3, перевівши гру в додатковий час.

У першому екстратаймі переможний м’яч за «Інтер» забив Давіде Фраттезі, скориставшись помилками оборони суперника. Команда Сімоне Індзагі втримала перевагу й вийшла до фіналу Ліги чемпіонів вдруге за останні три сезони.

Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з міланським «Інтером». Вирішальний матч турніру пройде 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: Антоніо Конте НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А ФК Наполі

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