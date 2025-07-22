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«Динамо» впевненою перемогою розпочало виступ у кваліфікації Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Динамо» впевненою перемогою розпочало виступ у кваліфікації Ліги чемпіонів
«Хамрун Спартанс» – «Динамо» – 0:3 (0:1)

Кияни за тиждень прийматимуть «Хамрун Спартанс» в Любліні, маючи комфортну перевагу після першої гри

У вівторок, 22 липня, київське «Динамо» розпочало виступ у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. У другому раунді відбору «біло-сині» протистоять найсильнішій команді Мальти – «Хамрун Спартанс». Перший поєдинок пройшов на полі суперника, в місті Паола на стадіоні імені Тоні Беззіни.

Цей поєдинок став першим офіційним для нашої команди в новому сезоні, тож оцінку функціональному та ігровому стану «біло-синіх» можна було робити виключно за товариськими матчами, що підопічні Олександра Шовковського проводили на зборі в Австрії. Щодо «спартанців», то вони вже подолали одну стадію кваліфікації Ліги чемпіонів, обігравши за сумою двох матчів литовський «Жальгіріс».

Варто віддати належне господарям, незважаючи на різницю у класі, саме вони активніше розпочали поєдинок. І на 10-й хвилині цілком могли відкривати рахунок у зустрічі. Досвідчений Ярмоленко помилився біля власного штрафного майданчика, Едер вийшов фактично віч-на-віч із Нещеретом, але Михавко самовіддано кинувся під м’яч і встигнув заблокувати удар гравця «Хамрун Спартанс».

Динамівці зробили правильні висновки з цієї ситуації й за кілька хвилин забили у ворота суперника. «Біло-сині» розіграли хрестоматійну комбінацію з класним розрізним пасом Михайленка на лівий кут штрафного майданчика та ідеальним за точністю прострілом Буяльського – Ванат, опинившись один на лінії воротарського майданчика, прийняв м’яч та другим дотиком пробив повз голкіпера.

На 76-й хвилині «Динамо» забило другий м’яч. Буяльський класним пасом зі своєї половини поля знайшов попереду Волошина, Назар зачепився за м’яч і, витримавши паузу, віддав пас назад на капітана. Віталій підробив м’яч та пробив із лінії штрафного майданчика – після рикошету від ноги захисника м’яч залетів до сітки.

Захопившись атаками, «Хамрун Спартанс» пропустив швидку атаку динамівців, партнери вивели на ударну позицію Шапаренка, з ударом якого впорався воротар, але м'яч відскочив на дальню стійку, яку в падінні замкнув Волошин.

У підсумку, впевнена перемога «Динамо» з рахунком 3:0 – кияни за тиждень прийматимуть суперника в Любліні, маючи комфортну перевагу після першого поєдинку.

Ліга чемпіонів УЄФА, 2-й кваліфікаційний раунд, перший матч

«Хамрун Спартанс» – «Динамо» – 0:3 (0:1)

Голи: Ванат (13), Буяльський (76), Волошин (90+2).

Нагадаємо, у понеділок, 21 липня, УЄФА провело жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, у якому були визначені потенційні суперники для київського «Динамо» залежно від результату матчу проти мальтійського клубу «Хамрун Спартанс».

У разі успіху в протистоянні з «Хамрун Спартанс» динамівці зустрінуться в наступному раунді з переможцем пари «Пафос» (Кіпр) / «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль).

Перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 5-6 серпня, матчі-відповіді – на 12 серпня.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів

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