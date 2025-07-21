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Стали відомі потенційні суперники «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Стали відомі потенційні суперники «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів
Кияни можуть зустрінуться з переможцем пари «Пафос» (Кіпр) / «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль)

Перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 5-6 серпня, матчі-відповіді – на 12 серпня

У понеділок, 21 липня, УЄФА провів жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, у якому були визначені потенційні суперники для київського «Динамо» залежно від результату матчу проти мальтійського клубу «Хамрун Спартанс». Про це повідомляє «Главком».

У разі успіху в протистоянні з «Хамрун Спартанс» динамівці зустрінуться в наступному раунді з переможцем пари «Пафос» (Кіпр) / «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль).

Перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 5-6 серпня, матчі-відповіді – на 12 серпня.

Нагадаємо, визначився перший суперник «Динамо» у єврокубковому сезоні 2025/26.

Цього сезону кияни розпочнуть свій шлях з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. У цьому раунді суперником «біло-синіх» стане переможець пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта). 

У першому матчі у Вільнюсі перемогу здобули господарі поля з рахунком 2:0. 

У матчі-відповіді мальтійці відіграли два мʼячі вже у першому таймі. На 35-й хвилині рахунок відкрив Саліу Тіуне, а на 41-й подвоїв Мбонг. 

У другому таймі команди голів не забивали, як і у екстра-таймі, тож доля путівки до наступного раунду вирішилася у серії післяматчевих пенальті. У серії, яка тривала аж по 14 ударів, перемогу здобула мальтійська команда з рахунком 11:10. 

Перший матч на полі суперника відбудеться 22 липня та розпочнеться о 19:00 за київським часом. Матч-відповідь у Любліні буде проведено 29 липня, початок о 21:00 за Києвом.  

Джерело
Теги: Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»

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