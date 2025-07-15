ФІФА може покарати Луїса Енріке за поведінку у фіналі клубного чемпіонату світу

Після фіналу клубного чемпіонату світу відбулася сутичка між футболістами та тренерами

Енріке став учасником сутички, в якій спочатку штовхнув, а потім схопив за горло Жоао Педро

ФІФА може покарати головного тренера «ПСЖ» Луїса Енріке та півзахисника парижан Жоау Невешу за поведінку у фіналі клубного чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на L’Еquipe.

Невеш у другому таймі отримав червону картку за те, що смикнув за волосся захисника лондонців Марка Кукурелью.

Після гри також відбулася сутичка між футболістами та тренерами, під час якої Луїс Енріке схопив за горло форварда «Челсі» Жоао Педро і штовхнув його, бразилець після цього впав на газон.

За інформацією L’Еquipe, дисциплінарний комітет ФІФА може розпочати розслідування на підставі звітів офіційних осіб матчу.

Якщо таке рішення буде прийнято, то санкції можуть бути як у вигляді штрафу, так і у вигляді дискваліфікації.

Наголошується, що дисциплінарні санкції на клубному чемпіонаті світу не поширюються на інші клубні змагання чи турніри збірних, але ФІФА на даний момент не ухвалила остаточного рішення.

Нагадаємо, Луїс Енріке прокоментував сутичку після фінального матчу клубного чемпіонату світу.

Енріке став учасником сутички, в якій спочатку штовхнув, а потім схопив за горло нападника «Челсі» Жоао Педро.

Тренер вважає, що форвард лондонців першим спровокував конфлікт.

«Я – ідіот. Він стояв там, штовхав мене. Я торкнувся його, і він накинувся на мене», – заявив Енріке.

Сутичку розпочав воротар «ПСЖ» Джанлуїджі Доннарумма, який, накинувся на Педро. Вони почали сперечатися, і, коли Ашраф Хакімі жестом показав, що той надто багато говорить, у конфлікт втрутився Енріке. Незважаючи на спроби Кімпембе утримати його, він дав Педро ляпаса.

Нагадаємо, «Челсі» впевнено здобув перемогу над ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу-2025.

Лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0, два голи забив Коул Палмер, ще один додав Жоао Педро у першому таймі.

«Челсі» (Англія) – ПСЖ (Франція) 3:0

Голи: Палмер, (22, 30), Педру (43).

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.