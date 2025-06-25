Керівник російського футболу повідомив, коли клуби з РФ можуть повернуться на міжнародну арену

Генсек РФС допустив, що російські клуби повернуться в єврокубки у 2026 році

Російські клуби у 2022 році були відсторонені від міжнародних змагань

Генеральний секретар Російського футбольного союзу (РФС) Максим Митрофанов висловив думку про те, чи можуть російські клуби повернутися до єврокубків у 2026 році. Про це повідомляє «Главком».

У лютому 2022 року Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відсторонили російські клуби та збірні від участі у міжнародних турнірах через агресію РФ проти України.

«Ви вірите, що наступного року нас можуть повернути до єврокубків?», – таке запитання було поставлене російськими пропагандистами Митрофанову.

«За тією тенденцією, яка помітна в коридорах ФІФА та УЄФА, мені здається, так. Усі вже готові. Чи вплив політиків буде –так. Особливо ряду європейських країн. У деяких із них на рівні законів – ледь не кримінальна відповідальність за факт переговорів», – заявив генсек РФС.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу. Таким чином, країна-агресор втратила можливість зіграти у фінальній частині чемпіонату світу з футболу.

Як повідомлялося, члени конгресу УЄФА вшанували хвилиною мовчання ліквідованого російського окупанта Олексія Бугаєва.

Засідання конгресу УЄФА відбулося у четвер, 3 квітня, у Белграді. У ході заходу були показані титри з прізвищами футбольних осіб, які пішли з життя у 2024 році. У списку пам'яті згадали й про окупанта Бугаєва, якого ліквідували захисники України.

Нагадаємо, колишній гравець збірної Росії з футболу Олексій Бугаєв був ліквідований українськими захисниками у минулому році.

Колишньому захиснику «Локомотива», «Томі» та «Краснодара» було 43 роки.

Бугаєв розпочинав професійну кар'єру в «Торпедо» у 2001 році та завершив її у 2010-му. У складі збірної Росії він провів 7 матчів, грав у тому числі на Євро-2004.

У 2005 році окупант виграв Суперкубок Росії у складі «Локомотива».

У вересні 2024 року спортсмена було засуджено до 9,5 року колонії суворого режиму у справі про замах на збут наркотиків.