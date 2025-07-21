Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Реал» хоче розірвати контракт з гравцем, за якого заплатив 30 млн євро

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Реал» хоче розірвати контракт з гравцем, за якого заплатив 30 млн євро
За основну команду мадридців бразилець Жезус так і не дебютував
фото: Reuters

Контракт Жезуса з «Реалом» діє до літа 2026 року

Мадридський «Реал» розглядає варіант дострокового розірвання контракту з атакувальним півзахисником Рейньєром Жезусом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AS.

Футболіст приєднався до клубу у 2020 році – тоді мадридці виклали за нього 30 мільйонів євро. Втім, за основну команду бразилець так і не дебютував.

За останні роки 23-річний Рейньєр виступав на правах оренди за «Боруссію» Дортмунд, «Жирону», «Фрозіноне» та «Гранаду». Нинішній контракт гравця з «Реалом» діє до літа 2026 року.

У минулому сезоні хавбек провів 24 матчі в іспанській Сегунді, де відзначився одним голом і чотирма асистами.

Портал Transfermarkt наразі оцінює футболіста в 1,5 мільйона євро.

Як повідомлялося, навколо святкування дня народження зірки «Барселони» Ламіна Ямаля спалахнув скандал через людей із карликовістю.

Вінгер «Барселони» влаштував вечірку з нагоди 18-річчя. На святі були імениті гості.

Асоціація людей з ахондроплазією та іншими формами карликовості, опублікувала заяву, в якій стверджує, що на заході було найнято людей з карликовістю з метою розваги.

«Асоціація засуджує наймання людей з карликовістю як розвагу на вечірку Ламіна Ямаля. Ми будемо вживати заходів як у правовому, так і в соціальному полі», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, «Челсі» впевнено здобув перемогу над ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу-2025.

Лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0, два голи забив Коул Палмер, ще один додав Жоао Педро у першому таймі.

«Челсі» (Англія) – ПСЖ (Франція) 3:0

Голи: Палмер, (22, 30), Педру (43).

Теги: ФК Реал (Мадрид) НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енріке пояснив свій скандальний вчинок
«Я – ідіот». Тренер «ПСЖ» прокоментував сутичку після фіналу клубного чемпіонату світу
15 липня, 09:31
Трамп узяв участь у церемонії нагородження гравців «Челсі» та ПСЖ
Трамп узяв участь у церемонії нагородження гравців «Челсі» та ПСЖ
14 липня, 01:00
Раніше пара не підтверджувала інформацію про стосунки
Гравець «Динамо» публічно освідчився в коханні амбасадорці «Шахтаря»
9 липня, 13:08
«Челсі» продовжує боротьбу за трофей
Визначився перший фіналіст клубного чемпіонату світу
9 липня, 10:03
Inch розпочав свою роботу у червні 2024 року
У Києві припинив роботу ресторан футболіста збірної України
5 липня, 10:10
За збірну Португалії Діогу відіграв майже півсотні матчів (14 голів та 12 асистів)
Очільники ФІФА та УЄФА прокоментували загибель гравця «Ліверпуля» Жоти
3 липня, 19:26
Сафонов зіграв 17 матчів за клуб
«ПСЖ» хоче позбутися російського голкіпера
25 червня, 12:13
Віола Калігаріс та її партнерки зазнали важкої поразки у товариській грі
Жіноча збірна Швейцарії з футболу розгромно програла 15-річним дітям – 1:7
24 червня, 19:14
Клубний чемпіонат світу проходить у США
Визначилися вісім учасників плей-оф клубного чемпіонату світу
24 червня, 12:19

Новини

Дружина Усика емоційним дописом привітала боксера з історичною перемогою
Дружина Усика емоційним дописом привітала боксера з історичною перемогою
Онофрійчук виграла Кубок світу з художньої гімнастики у багатоборстві
Онофрійчук виграла Кубок світу з художньої гімнастики у багатоборстві
Україна здобула друге золото на Універсіаді-2025
Україна здобула друге золото на Універсіаді-2025
Ліга націй з волейболу: визначилося підсумкове місце збірної України
Ліга націй з волейболу: визначилося підсумкове місце збірної України
«Реал» хоче розірвати контракт з гравцем, за якого заплатив 30 млн євро
«Реал» хоче розірвати контракт з гравцем, за якого заплатив 30 млн євро
Визначилося місце збірної України з баскетболу на чемпіонаті Європи U-20
Визначилося місце збірної України з баскетболу на чемпіонаті Європи U-20

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2025
6131
Екснардеп Олесь Довгий перед складанням мандата обсипав дружину коштовними подарунками (список)
5390
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4630
Втрати ворога станом на 21 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
3802
Дружина Усика Катерина тепло привітала коханого з перемогою (відео)

Новини

21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
Вчора, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua