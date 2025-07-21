«Реал» хоче розірвати контракт з гравцем, за якого заплатив 30 млн євро

За основну команду мадридців бразилець Жезус так і не дебютував

Контракт Жезуса з «Реалом» діє до літа 2026 року

Мадридський «Реал» розглядає варіант дострокового розірвання контракту з атакувальним півзахисником Рейньєром Жезусом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AS.

Футболіст приєднався до клубу у 2020 році – тоді мадридці виклали за нього 30 мільйонів євро. Втім, за основну команду бразилець так і не дебютував.

За останні роки 23-річний Рейньєр виступав на правах оренди за «Боруссію» Дортмунд, «Жирону», «Фрозіноне» та «Гранаду». Нинішній контракт гравця з «Реалом» діє до літа 2026 року.

У минулому сезоні хавбек провів 24 матчі в іспанській Сегунді, де відзначився одним голом і чотирма асистами.

Портал Transfermarkt наразі оцінює футболіста в 1,5 мільйона євро.

Як повідомлялося, навколо святкування дня народження зірки «Барселони» Ламіна Ямаля спалахнув скандал через людей із карликовістю.

Вінгер «Барселони» влаштував вечірку з нагоди 18-річчя. На святі були імениті гості.

Асоціація людей з ахондроплазією та іншими формами карликовості, опублікувала заяву, в якій стверджує, що на заході було найнято людей з карликовістю з метою розваги.

«Асоціація засуджує наймання людей з карликовістю як розвагу на вечірку Ламіна Ямаля. Ми будемо вживати заходів як у правовому, так і в соціальному полі», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, «Челсі» впевнено здобув перемогу над ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу-2025.

Лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0, два голи забив Коул Палмер, ще один додав Жоао Педро у першому таймі.

«Челсі» (Англія) – ПСЖ (Франція) 3:0

Голи: Палмер, (22, 30), Педру (43).