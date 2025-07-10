«Реал» повторив клубний антирекорд за кількістю пропущених м'ячів

Мадридський клуб п'ять разів за сезон пропускав по чотири та більше голів

«Реал» у минулому сезоні пропустив 84 м'ячів у свої ворота

Мадридський «Реал» пропустив 84 м'ячі в сезоні 2024/2025, тим самим повторивши клубний антирекорд. Про це повідомляє «Главком».

«Реал» пропустив 84 м'ячів у свої ворота також у сезоні-1998/1999.

Мадридський клуб п'ять разів за сезон пропускав по чотири та більше голів: «Барселона» двічі виграла у зустрічах Ла Ліги із загальним рахунком 8:3, а також забила п'ять голів у фіналі Суперкубку Іспанії.

Також у кубку Іспанії «Реал Сосьєдад» зміг чотири рази забити Тібо Куртуа.

Нагадаємо, ПСЖ став другим фіналістом клубного чемпіонату світу-2025, здобувши переконливу перемогу над мадридським «Реалом» у півфіналі – 4:0.

Клубний чемпіонат світу. Півфінал

ПСЖ – «Реал» 4:0

Голи: Руїс (6, 24), Дембеле (9), Рамуш (87)

Також «Челсі» вийшов у фінал клубного чемпіонату світу-2025, обігравши в 1/2 фіналу бразильський «Флуміненсе» з рахунком 2:0.

Клубний чемпіонат світу. Півфінал

«Челсі» (Англія) – «Флуміненсе» (Бразилія) – 2:0

Голи: Жоао Педро, 18, 56.

Вирішальний матч відбудеться в Іст-Резерфорді, Нью-Джерсі, у неділю, 13 липня, о 22:00 за київським часом.

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.