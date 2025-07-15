Шевченко опублікував фото з італійцем Матерацці, який їздив до Росії у 2024 році

Марко Матерацці приїжджав до Росії у липні 2024 року

Марко Матерацці був гостем телестудії стрімінгового сервісу Okko

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко у своєму дописі в Instagram опублікував фото з колишнім гравцем «Інтера» і збірної Італії Марко Матерацці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ua.tribuna.com.

На знімку разом з Шевченко також присутні колишній партнер Матерацці по «Інтеру» Іван Кордоба і президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Шевченко опублікував ще один знімок, де він разом з Матерацці та іншими колишніми футболістами.

Марко Матерацці приїжджав до Росії у липні 2024 року. Він став гостем телестудії стрімінгового сервісу Okko перед матчами плей-оф Євро-2024 і відвідав товариський матч московського «Динамо».

Нагадаємо, «Челсі» впевнено здобув перемогу над ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу-2025.

Лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0, два голи забив Коул Палмер, ще один додав Жоао Педро у першому таймі.

«Челсі» (Англія) – ПСЖ (Франція) 3:0

Голи: Палмер, (22, 30), Педру (43).

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.