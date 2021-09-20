«Динамо» зробило заяву з приводу бійки на стадіоні в матчі чемпіонату

Усі причетні до насильницьких дій, за повідомленням пресслужби клубу, затримані

Київське «Динамо» зробило заяву з приводу побиття вболівальників під час матчу чемпіонату України їхньої команди з «Олександрією» (1:0). Тоді, нагадаємо, ультрас столичного клубу побили глядачів, які зробили їм зауваження через запалені фаєри на трибунах.

«Широкого медійного резонансу набула інформація про хуліганські дії групи уболівальників стосовно глядачів матчу, які зробили їм зауваження щодо неправомірного використання піротехніки, – йдеться в заяві клубу.

Спільно зі службою безпеки та охорони ДП НСК «Олімпійський» клуб з’ясував та інформує про наступне. Під час проведення матчу близько 19 год. 45 хв. організована багаточисельна група осіб, які перебували у фанатському секторі #41 «Динамо», запалила піротехнічні засоби. Уболівальники сусіднього сектору зробили їм правомірні усні зауваження про те, що такі їхні дії завдають шкоду та створюють дискомфорт дітям та іншим глядачам у секторі #37.

У відповідь на таке прохання мала місце агресивна, неадекватна реакція з боку представників фанатського угруповання. Вона проявилася у вчиненні фізичного насильства над деякими глядачами, їх побитті групою осіб на очах у багаточисельної аудиторії матчу, в т.ч. телеглядачів.

Лише після втручання поліції це правопорушення було припинено. Окремі особи ідентифіковані та затримані для складання процесуальних документів.

Інформуємо громадськість про те, що зазначені хуліганські дії порушників Закону чітко зафіксовані технічними засобами служб арени, усі фото та відеоматеріали спрямовані керівництвом ДП НСК «Олімпійський» до ГУНП у м.Києві для вирішення питання про порушення кримінального провадження за ст. 296 КК України.

Сподіваємося, що органи правопорядку дадуть належну правову оцінку агресивним діям винних осіб та притягнуть їх до кримінальної відповідальності за вчинення злочину.

ФК «Динамо» чітко зазначає свою непохитну позицію щодо неприпустимості будь-яких проявів насильства на стадіоні і невідворотності покарання порушників Закону. Зі свого боку ми гарантуємо всебічне сприяння органам слідства при розслідуванні кримінального провадження.

Вирішальний гол у матчі з «Олександрією» динамівець Віктор Циганков забив на сьомій доданій хвилині ударом з пенальті.