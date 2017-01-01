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    Директор інституту Національних антидопінгових агентств закликав усунути збірну Росії від чемпіонату світу

    Втім, Джозеф де Пенсьє визнав, що на практиці важко уявити цей сценарій
    Глава інституту Національних антидопінгових організацій (iNADO) Джозеф де Пенсьє заявив, що слід розслідувати ситуацію з допінгом в російському футболі. Де Пенсьє закликав усунути збірну Росії від чемпіонату світу. «ФІФА зобов'язана розслідувати цю ситуацію в терміновому порядку, і вони повинні робити це сумлінно і з бажанням. В іншому
    • Сьогодні, 09:52
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    Втім, Джозеф де Пенсьє визнав, що на практиці важко уявити цей сценарій

    Глава інституту Національних антидопінгових організацій (iNADO) Джозеф де Пенсьє заявив, що слід розслідувати ситуацію з допінгом в російському футболі.

    Де Пенсьє закликав усунути збірну Росії від чемпіонату світу.

    «ФІФА зобов'язана розслідувати цю ситуацію в терміновому порядку, і вони повинні робити це сумлінно і з бажанням. В іншому випадку, вони ризикують, що над чемпіонатом світу в Росії нависне велика хмара. У них є стимул, щоб дістатися до суті і зробити це якомога швидше», - заявив він.

    «Будь-яке багатонаціональне спортивне змагання може пройти без будь-якої конкретної країни, так чому це не може статися на чемпіонаті світу в Росії? Я визнаю, що на практиці важко уявити цей сценарій і його наслідки, але чому б і ні?», - сказав Де Пенсьє, слова якого наводить Reuters.

    Нагадаємо, що раніше говорили про можливе відсторонення від мундіалю через втручання держави в справи федерації і збірної Перу, проте спірний законопроект в парламенті Перу в результаті був відкликаний.

    Нагадаємо, 1-го грудня відбулося жеребкування фінальної частини Чемпіонату світу-2018.

    Джерело: MatchDay

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