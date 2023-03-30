Допуск росіян до змагань: у Литви багато запитань до очільника МОК

Литва продовжить роботу, щоб міжнародні федерації не допустили росіян і білорусів до участі у міжнародних змаганнях

Рішення Міжнародного олімпійського комітету дозволити спортсменам з Росії та Білорусі брати участь в Олімпійських іграх під нейтральним прапором є ще одним величезним розчаруванням. Про це заявила міністр освіти, науки та спорту Литви Юргіта Шюгждінене, повідомляє Delfi.

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«Його (МОК – ред.) виконавчий комітет дає рекомендації міжнародним спортивним федераціям, які відчиняють двері спортсменам із країн-агресорів – Росії та Білорусі – для участі у змаганнях під нейтральним прапором. Він стверджує, що у змаганнях не зможуть брати участь лише спортсмени, які активно підтримують війну. Дуже цікаво, що в даному контексті означає «активно»?» – сказала міністерка.

За її словами, представляючи рішення МОК, президент комітету Томас Бах повторив, що «спорт не повинен бути частиною політики» і що «не буде рішення, яке влаштує всіх, і нам доведеться з цим жити». «Чи виникає у Баха питання, як ми житимемо, знаючи, що майже триста українських спортсменів ніколи не візьмуть участь у жодних змаганнях, у тому числі й загиблий кілька днів тому чемпіон Європи з боксу серед молоді?», – сказала Шюгждінене.

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Вона зазначила, що Литва має продовжувати роботу, щоб міжнародні федерації «не втратили голову» і не змінили вже ухвалених рішень – не допустили російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет на своєму засіданні ухвалив рішення допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань в нейтральному статусі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба гостро відреагував на рішення МОК.