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Росія прокоментувала умови МОК щодо допуску своїх спортсменів

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Росія прокоментувала умови МОК щодо допуску своїх спортсменів
фото з вільних джерел
Президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков

Президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков назвав неприйнятними умови МОК для допуску російських спортсменів.

«Нинішні критерії МОК – це порушення прав людини, дискримінація. Ми категорично не погоджуємося з проведенням додаткових допінг-тестувань.

Щодо команд, то це дискримінація не лише за паспортом, а й за видом спорту. Рішення виконкому – це фарс, порушуються принципи МОК та ООН. Ми вимагаємо рівних умов для спортсменів усіх країн», – заявив Поздняков.

«Заявлена ​​сьогодні позиція щодо військових – це вже не просто чергова глава з дискримінації, цей критерій закладає конфлікт у російську спортивну спільноту.

Мета – завдати шкоди російському спорту загалом», – наводить слова Позднякова «Р-Спорт».

Зазначимо, раніше, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити російських спортсменів до міжнародних турнірів у нейтральному статусі. Це не стосується командних видів, представників силових відомств та тих, хто підтримав СВО.

Теги: МОК росія допінг спорт дискримінація Станіслав Поздняков конфлікт

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