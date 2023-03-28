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Участь росіян у міжнародних змаганнях: МОК ухвалив рішення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Участь росіян у міжнародних змаганнях: МОК ухвалив рішення
Питання участі спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпіадах 2024 та 2026 років не розглядалося
фото: dw.com

МОК оприлюднив ряд вимог до спортсменів РФ і Білорусі, яких можуть повернути до змагань

Сьогодні, 28 березня, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на своєму засіданні ухвалив рішення допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань в нейтральному статусі. Про це повідомив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах за підсумками засідання Виконкому організації.

Також МОК оприлюднив ряд вимог до спортсменів РФ і Білорусі, яких можуть повернути до змагань.

1. Атлети з Росії та Білорусі мають змагатися лише як нейтральні атлети.

2. Команди з Росії та Білорусі не можуть змагатися.

3. Атлети та персонал, які активно підтримують війну, не можуть змагатися.

4. Атлети, які мають контракт з російською та білоруською арміями, не можуть змагатися.

5. Інші нейтральні атлети, яким дозволено змагатися, мають відповідати усім вимогам, зокрема антидопінгових правил.

6. Санкції проти Росії та Білорусі як держав мають залишатися у силі: заборона на проведення змагань, а також символіки, відвідування міжнародних заходів.

Водночас, Томас Бах відзначив, що питання участі спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпіадах 2024 та 2026 років не розглядалося.

Нагадаємо, уряд Великої Британії звернувся до компаній, які є спонсорами Олімпійських ігор, із закликом чинити тиск на Міжнародний олімпійський комітет, щоби не допустити участь російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді-2024 у Парижі. 

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Теги: санкції Томас Бах російські спортсмени розслідування спорт

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