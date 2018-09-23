DTM у Шпільберзі: Паффетт виборов поул у другій кваліфікації



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Фото взяте з ресурсу Motorsport.com

Пілот Mercedes Гері Паффетт менш ніж на три сотих секунди випередив гонщика Audi Ніко Мюллера у боротьбі за поул у другій гонці вікенду DTM на Ред Булл Ринзі

На початок недільної кваліфікації траса на Ред Булл Ринзі залишалась ще подекуди вогкою після ранкового дощу. Проте пілоти виїхали на сліках і почали активно «сушити» асфальт.

Це позначилося на часі на колі, який стрімко зменшувався. Першим на проміжному поулі опинився Пол ді Реста із 1.30,446, але з кожним колом пілоти скидали з цього показника по секунді, доки боротьба не ущільнилася на рубежі 1 хвилини 25 секунд.

Першим цю межу перетнув Бруно Спенглер, проте його швидко випередили Майк Роккенфеллер, Робін Фряйнс, Ніко Мюллер, а потім Гері Паффетт.

Перед самою перервою на перевзування на проміжному поулі опинився Рене Раст, який першим розміняв 1.24,000, показавши час 1.23,866.

Після візиту до боксів, результати у верхній частині протоколу довгий час залишалися незмінними, і лише на останніх хвилинах розгорнулась справжня боротьба за поул.

Раста посунув Паскаль Верляйн (1.23,748), якого випередив Мюллер – 1.23,659. Фряйнс, вочевидь, також розраховував втрутитись у цю боротьбу, але у вирішальній спробі помилився й широко заїхав у поворот – зрештою він опинився лише 11-м.

Крапку у суперечці за перше місце на старті поставив Паффет, який проїхав останнє коло за 1.23,404. Його ще могли випередити кілька суперників, але Мюллеру не вистачило трьох сотих секунди, лідер заліку ді Реста спромігся лише на третій час, а Едоардо Мортара вистачило сил, тільки щоб зачепитися за четверту сходинку – обидва гонщики відсунули Верляйна на п’яте місце.

Джерело: ua.Motorsport.com