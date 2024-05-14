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«Духовні скрєпи». Хокеїста з РФ відсторонили від матчів НХЛ через проблеми з алкоголем

Христина Жиренко
glavcom.ua
«Духовні скрєпи». Хокеїста з РФ відсторонили від матчів НХЛ через проблеми з алкоголем
Нічушкін вже не зможе допомогти «Колорадо» у нинішньому розіграші Кубка Стенлі
фото: IMAGO

Нічушкіна усунули мінімум на шість місяців від матчів НХЛ без збереження заробітної плати

Російського нападаючого «Колорадо» Валерія Нічушкіна перевели на третій етап програми допомоги гравцям НХЛ, повідомляється на сайті ліги.

Нічушкіна усунули мінімум на шість місяців від матчів НХЛ без збереження заробітної плати. Після цього нападник зможе подати заяву про поновлення на роботі.

Нічушкін вже не зможе допомогти «Колорадо» у нинішньому розіграші Кубка Стенлі.

У січні стало відомо, що росіянин залишив розташування клубу на невизначений термін для проходження програми допомоги гравцям НХЛ, хокеїст пояснив це бажанням «вирішити свої проблеми та запобігти будь-яким негативним наслідкам раз і назавжди». Росіянин повернувся до складу команди у березні.

Програма допомагає хокеїстам у лікуванні алкогольної чи наркотичної залежності, а також у вирішенні різних психологічних проблем.

Наприкінці квітня 2023 року Нічушкін був виведений зі складу клубу. Головний тренер «Колорадо» Джаред Беднар заявив, що росіянин залишив розташування команди з особистих причин. Через два дні американський журналіст Френк Сераваллі у підкасті Sportsnet повідомив, що росіянин залишив розташування команди під час плей-офф після «пов'язаного з алкоголем інциденту».

Теги: алкоголь алкогольне сп'яніння хокей НХЛ

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