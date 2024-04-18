Україна обіграла Угорщину на юнацькому чемпіонаті світу з хокею
Збірна України завершила матч з рахунком 7:4 на нашу користь
Збірна України з хокею U18 зіграла четвертий матч на юнацькому чемпіонаті світу у Дивізіоні 1A. Суперником нашої країни стала Угорщина, а зустріч завершилася з рахунком 7:4 на користь українців.
На першу перерву Україна пішла лідером з перевагою в одну шайбу. Рахунок у матчі на шостій хвилині відкрив Данило Денисенко, обікравши захисника суперників поблизу воріт.
Натомість за 10 хвилин другого періоду українці відзначилися одразу чотирма голами. За команду Бобкіна відзначилися чотири різні хокеїсти: Ілля Шибінський та Данило Кураєв реалізували більшість, а Микита Боднар і Гавриїл Сімчук забили за рівних складів.
До другої перерви угорці реалізували власну більшість та скоротили відставання до чотирьох шайб – 1:5 перед заключним періодом.
У третьому періоді першими забили українці – швидку комбінацію довершив Олексій Євтєхов. Угорці відповіли трьома шайбами, зокрема дубль оформив Ференц Лошкові – підсумкові 6:4. Але за хвилину до кінця Україна встановила остаточний рахунок – 7:4, закинувши шайбу у порожні ворота.
Чемпіонат світу з хокею U-18. Дивізіон 1A
Угорщина – Україна 4:7 (0:1, 1:4, 3:2)
- Німеччина – 11 очок (4 матчі)
- Україна – 10 (4)
- Австрія – 5 (3)
- Угорщина – 4 (4)
- Данія – 3 (3)
- Японія – 0 (4)
Заключний матч чемпіонату українці проведуть у суботу, 20 квітня, проти австрійців. Підвищення в класі за підсумками п'яти турів здобуде лише переможець групи.
Нагадаємо, збірна України U18 стартувала на чемпіонаті світу-2024 з хокею з перемоги, обігравши у першому турі однолітків з Японії. Другий сезон поспіль юнацька збірна України проводить у дивізіоні IA. За путівку до елітного дивізіону українці цього року змагаються з п'ятьма іншими збірними. За підсумками п'яти турів підвищення в класі отримає лише одна команда, яка стане переможцем групи.
Згодом збірна України U18 вдруге поспіль перемогла на чемпіонаті світу-2024 з хокею. У другому матчі Україна обіграла господарів турніру Данію, із рахунком 3:1.
Натомість у третій грі збірна України U18 поступилася лідерам чемпіонату світу з хокею.
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