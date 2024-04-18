Україна обіграла Угорщину на юнацькому чемпіонаті світу з хокею

Збірна України завершила матч з рахунком 7:4 на нашу користь

Збірна України з хокею U18 зіграла четвертий матч на юнацькому чемпіонаті світу у Дивізіоні 1A. Суперником нашої країни стала Угорщина, а зустріч завершилася з рахунком 7:4 на користь українців.

На першу перерву Україна пішла лідером з перевагою в одну шайбу. Рахунок у матчі на шостій хвилині відкрив Данило Денисенко, обікравши захисника суперників поблизу воріт.

Натомість за 10 хвилин другого періоду українці відзначилися одразу чотирма голами. За команду Бобкіна відзначилися чотири різні хокеїсти: Ілля Шибінський та Данило Кураєв реалізували більшість, а Микита Боднар і Гавриїл Сімчук забили за рівних складів.

До другої перерви угорці реалізували власну більшість та скоротили відставання до чотирьох шайб – 1:5 перед заключним періодом.

У третьому періоді першими забили українці – швидку комбінацію довершив Олексій Євтєхов. Угорці відповіли трьома шайбами, зокрема дубль оформив Ференц Лошкові – підсумкові 6:4. Але за хвилину до кінця Україна встановила остаточний рахунок – 7:4, закинувши шайбу у порожні ворота.

Чемпіонат світу з хокею U-18. Дивізіон 1A

Угорщина – Україна 4:7 (0:1, 1:4, 3:2)

Німеччина – 11 очок (4 матчі) Україна – 10 (4) Австрія – 5 (3) Угорщина – 4 (4) Данія – 3 (3) Японія – 0 (4)

Заключний матч чемпіонату українці проведуть у суботу, 20 квітня, проти австрійців. Підвищення в класі за підсумками п'яти турів здобуде лише переможець групи.

Нагадаємо, збірна України U18 стартувала на чемпіонаті світу-2024 з хокею з перемоги, обігравши у першому турі однолітків з Японії. Другий сезон поспіль юнацька збірна України проводить у дивізіоні IA. За путівку до елітного дивізіону українці цього року змагаються з п'ятьма іншими збірними. За підсумками п'яти турів підвищення в класі отримає лише одна команда, яка стане переможцем групи.

Згодом збірна України U18 вдруге поспіль перемогла на чемпіонаті світу-2024 з хокею. У другому матчі Україна обіграла господарів турніру Данію, із рахунком 3:1.

Натомість у третій грі збірна України U18 поступилася лідерам чемпіонату світу з хокею.