Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна обіграла Угорщину на юнацькому чемпіонаті світу з хокею

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна обіграла Угорщину на юнацькому чемпіонаті світу з хокею
Заключний матч чемпіонату українці проведуть проти австрійців
фото: Федерація хокею України

Збірна України завершила матч з рахунком 7:4 на нашу користь

Збірна України з хокею U18 зіграла четвертий матч на юнацькому чемпіонаті світу у Дивізіоні 1A. Суперником нашої країни стала Угорщина, а зустріч завершилася з рахунком 7:4 на користь українців.

На першу перерву Україна пішла лідером з перевагою в одну шайбу. Рахунок у матчі на шостій хвилині відкрив Данило Денисенко, обікравши захисника суперників поблизу воріт.

Натомість за 10 хвилин другого періоду українці відзначилися одразу чотирма голами. За команду Бобкіна відзначилися чотири різні хокеїсти: Ілля Шибінський та Данило Кураєв реалізували більшість, а Микита Боднар і Гавриїл Сімчук забили за рівних складів.

До другої перерви угорці реалізували власну більшість та скоротили відставання до чотирьох шайб – 1:5 перед заключним періодом.

У третьому періоді першими забили українці – швидку комбінацію довершив Олексій Євтєхов. Угорці відповіли трьома шайбами, зокрема дубль оформив Ференц Лошкові – підсумкові 6:4. Але за хвилину до кінця Україна встановила остаточний рахунок – 7:4, закинувши шайбу у порожні ворота.

Чемпіонат світу з хокею U-18. Дивізіон 1A

Угорщина – Україна 4:7 (0:1, 1:4, 3:2)

  1. Німеччина – 11 очок (4 матчі)
  2. Україна – 10 (4)
  3. Австрія – 5 (3)
  4. Угорщина – 4 (4)
  5. Данія – 3 (3)
  6. Японія – 0 (4)

Заключний матч чемпіонату українці проведуть у суботу, 20 квітня, проти австрійців. Підвищення в класі за підсумками п'яти турів здобуде лише переможець групи.

Нагадаємо, збірна України U18 стартувала на чемпіонаті світу-2024 з хокею з перемоги, обігравши у першому турі однолітків з Японії.  Другий сезон поспіль юнацька збірна України проводить у дивізіоні IA. За путівку до елітного дивізіону українці цього року змагаються з п'ятьма іншими збірними. За підсумками п'яти турів підвищення в класі отримає лише одна команда, яка стане переможцем групи.

Згодом збірна України U18 вдруге поспіль перемогла на чемпіонаті світу-2024 з хокею. У другому матчі Україна обіграла господарів турніру Данію, із рахунком 3:1.

Натомість у третій грі збірна України U18 поступилася лідерам чемпіонату світу з хокею.

Теги: спорт хокей Угорщина Збірна України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Франція відмовилася видавати перепустки на Олімпіаду російським дипломатам
Франція відмовилася видавати перепустки на Олімпіаду російським дипломатам
1 квiтня, 21:12
Українські гравці стали першими у світі чемпіонами в грі CS2
Українська кіберспортивна команда стала першим чемпіоном світу з Counter-Strike 2
1 квiтня, 07:00
27-річний український боєць змішаних єдиноборств Ігор Потєря
Українському спортсмену призначили бій проти росіянина. Як він відреагував
29 березня, 16:58
Україна обіграла Ісландію та вийшла на Євро-2024 з футболу
Німеччина обіцяє захистити збірну України на Чемпіонаті Європи з футболу
27 березня, 18:45
Угорщина не відмовляє росіянам у видачі віз
Сійярто розповів, чому Угорщина й досі видає росіянам візи
27 березня, 13:30
Українці вчетверте поспіль виходять на Євро
Україна вийшла на Євро-2024 з футболу, вибухи в Білгороді: головне за ніч
27 березня, 06:31
Відбулась зустріч Національної платформи доброчесності спорту та Федерації бадмінтону України
Відбулась зустріч Національної платформи доброчесності спорту та Федерації бадмінтону України
26 березня, 15:52
Ангеліна Калініна обіграла другу ракетку світу Аріну Соболенко
Українська тенісистка здолала другу ракетку світу на турнірі в США
24 березня, 11:37
Умар Кремльов перебуває під санкціями України
Президент Міжнародної боксерської асоціації порівняв з повіями росіян, які поїдуть на Олімпіаду
19 березня, 15:39

Новини

Україна обіграла Угорщину на юнацькому чемпіонаті світу з хокею
Україна обіграла Угорщину на юнацькому чемпіонаті світу з хокею
Україна вимагає відсторонити від чемпіонату Європи дзюдоїстів з РФ, які підтримують війну
Україна вимагає відсторонити від чемпіонату Європи дзюдоїстів з РФ, які підтримують війну
Українські боксери покращили позиції у світовому рейтингу
Українські боксери покращили позиції у світовому рейтингу
«Динамо» ніяк не підтримує своїх ультрас на фронті». Фанати розповіли про участь у війні
«Динамо» ніяк не підтримує своїх ультрас на фронті». Фанати розповіли про участь у війні
Ліга чемпіонів. Визначився наступний суперник «Реала» українця Луніна
Ліга чемпіонів. Визначився наступний суперник «Реала» українця Луніна
Андрій Лунін з «Реалом» вийшов у півфінал Ліги чемпіонів
Андрій Лунін з «Реалом» вийшов у півфінал Ліги чемпіонів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Повний перелік
24K
На Івано-Франківщині лунають вибухи
15K
Спікер Джонсон повідомив, що є критично важливим для ЗСУ
11K
Асоціація бібліотек США вилучила книгу про УПА зі списку найкращих історичних матеріалів
9745
Кремль відреагував на надання допомоги Україні від США
9021
Вибухи на Хмельниччині, допомога Україні від США: головне за ніч

Новини

У Києві попрощалися з Дмитром Капрановим (фото)
Сьогодні, 17:30
Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні
Вчора, 18:13
Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації
Вчора, 15:06
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua