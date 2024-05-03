Збірна України з хокею виграла вирішальний поєдинок та здобула підвищення у класі

Україна підвищилася у класі до дивізіону IA

Наша збірна здобула перемоги у всіх 5 поєдинках чемпіонату світу

Сьогодні, 3 травня, збірна України з хокею з рахунком перемогла Литву у вирішальному матчі чемпіонату світу в дивізіоні 1B. Обидві команди підійшли до зустрічі з рівним очковим доробком, з чотирма перемогами в активі.

Ця перемога дозволила нашій збірній посісти перше місце у групі та підвищитися у класі до дивізіону 1A – другого за силою дивізіону у світовому хокеї.

Востаннє збірна України грала в дивізіоні 1А у 2017 році.

Чемпіонат світу 2024. Дивізіон IB. 5-й тур

Україна – Литва – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Шайби: 0:1 – Трахт (Мережко, Пересунько, – гра у більшості), 09:19. 0:2 – Трахт (Сисак, Пересунько), 30:56. 0:3 – Денискін (Пангелов-Юлдашев, Мережко, – більш.), 53:54. 1:3 – Норейка (Кракаускас, Алішаускас, – більш.), 57:11. 1:4 – Пересунько (порожні ворота)

Дивізіон IB: турнірна таблиця

Україна – 15 очок, 31:2 (різниця шайб) Литва – 12, 16:7 Естонія – 8, 11:20 Китай – 6, 11:16 Іспанія – 4, 6:20 Нідерланди – 0, 4:14

Нагадаємо, збірна України з хокею стартувала з перемоги на чемпіонаті світу у дивізіоні ІВ. У першому турі українці обіграли Естонію з рахунком 8:0.

Також збірна України здобула другу перемогу на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В. Українці обіграли Нідерланди з рахунком 4:0

Як повідомлялося, чоловіча збірна України з хокею втретє перемогла на чемпіонаті світу у дивізіоні ІВ. У третьому турі «синьо-жовті» розгромили Китай – 8:0.

У четвертому турі Україна впевнено перемогла Іспанію – 6:1.