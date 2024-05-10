Рішення Пекіна серйозно вдарить по виноробній галузі Франції

Reuters: Вплив від китайських мит відчують 4400 виноградарів та їхні родини

Підвищення китайських мит на ввезення продукції можуть залишити виробникам коньяку в Європі дуже багато бренді. Надлишок може становити серйозні проблеми для світового ринку міцного алкоголю. Про це пише Reuters.

Аналітики та інвестори побоюються, що фірми можуть бути змушені знизити ціну, високі китайські мита на бренді з ЄС залишать у французьких компаній величезну кількість коньяку, який буде важко продати в іншому місці, окрім Китаю. Вони впевнені, що багато фірм можуть бути змушені робити великі знижки. Все це означатиме для коньячної промисловості, та зокрема великих французьких виробників алкогольних напоїв, таких як Pernod Ricard і Remy Cointreau великі збитки.

Пояснимо, у січні Китай розпочав антидемпінгове розслідування щодо бренді, що імпортується з ЄС. Тепер європейські виробники алкоголю перебувають під таким самим ударом, як постачальники вина з Австралії, які фактично втратили китайський ринок після багаторазового підвищення мит.

Як нагадує Reuters, експорт австралійського вина до Китаю на суму 1,1 мільярда доларів США (5,2 мільярда рингітів) у 2019 році був майже повністю знищений високими митами.

Майбутнє коньячної промисловості залежить «частково від мит, яких можна уникнути за допомогою таких переговорів, йдеться в заяві промислової асоціації Національного міжпрофесійного бюро коньяку (BNIC) За даними BNIC, у 2023 році на Китай припадало 19,4% експорту. Китайський ринок також вигіднішим за інші для експортерів.

У BNIC заявили, що найбільший вплив відчують 4400 виноградарів та їхні родини, а також на всю коньячну екосистему та економіку регіону Коньяк на південному заході Франції. Згідно з даними організації, у 2023 році у Франції було витримано в бочках коньяку для двох мільярдів пляшок, 97% яких було призначено на експортні ринки.

Минулого року Франція відправила до Китаю трохи більше 35 мільйонів пляшок коньяку, повідомляє BNIC. Якщо поставки все ж продовжуватимуться такими темпами як і раніше, протягом наступних п’яти років до Китаю буде відправлено понад 175 мільйонів пляшок.

Основний ризик полягає в тому, що компанії змушені знижувати ціни, що шкодить маржі та вартості бренду. Однак французькі підприємства намагатимуться уникнути цього, сказав Кріс Беккет, керівник відділу досліджень акцій компанії Quilter Cheviot, інвестора Pernod. Одним із варіантів було б довша витримка запасів, хоча це вдарить по оборотному капіталу компаній.

Президент Китаю Сі Цзіньпін почав візит до Франції в понеділок. Французька влада порушить питання розслідування щодо коньяку під час візиту, заявили французькі чиновники під час останнього брифінгу для преси.

До слова китайський лідер Сі Цзіньпін під час свого візиту до Франції заявив, що Пекін готовий «працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи в Україні». Також він висловив сподівання, що «мир і стабільність швидко повернуться в Європу».