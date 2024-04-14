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Збірна України U18 з хокею стартувала на юнацькому чемпіонаті з перемоги

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Збірна України U18 з хокею стартувала на юнацькому чемпіонаті з перемоги
Українці обіграли збірну Японії
фото: ФХУ

Матч завершився рахунком 4:1 на користь українців

Збірна України U18 стартувала на чемпіонаті світу-2024 з хокею з перемоги, обігравши у першому турі однолітків з Японії. 

Другий сезон поспіль юнацька збірна України проводить у дивізіоні IA. За путівку до елітного дивізіону українці цього року змагаються з п'ятьма іншими збірними. За підсумками п'яти турів підвищення в класі отримає лише одна команда, яка стане переможцем групи.

Як пройшов матч

За 20 хвилин зустрічі Україна перевершила японців за числом ударів по воротах – 13:8. Водночас на першу перерву команди пішли за нічийного рахунку – 0:0.

Українці відкрили рахунок на восьмій хвилині другого періоду – відзначився Олексій Євтєхов. Асистували партнеру Михайло Гапоненко і Данило Шульга. У наступні п'ять хвилин Гапоненко додав до результативної передачі гольовий дубль. 

До фінальної сирени Японія відіграла один гол, скориставшись помилкою українців у розіграші шайби поблизу власних воріт. Залишивши ворота без голкіпера, Японія пропустила вчетверте – остаточний рахунок встановив Гавриїл Сімчук.

Перемога з різницею у три шайби дозволила Україні вийти на друге місце після стартових матчів чемпіонату. Лише за додатковими показниками українців випереджає Угорщина.

Турнірна таблиця

  • Угорщина – 3 очки (1 матч), 4:1 (різниця голів)
  • Україна – 3 (1), 4:1
  • Німеччина – 3 (1), 3:2
  • Австрія – 0 (1), 2:3
  • Японія – 0 (1), 1:4
  • Данія – 0 (1), 1:4

У наступному матчі чемпіонату в понеділок, 15 квітня, українська команда зустрінеться з Данією. 

Нагадаємо, «Сокіл» виграв свій 15-й титул чемпіона України з хокею серед чоловіків. У четвертому матчі кияни закрили фінальну серію перемогою над «Кременчуком» – 3:2.

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Теги: спорт хокей Збірна України

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