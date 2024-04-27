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Україна очолила таблицю чемпіонату світу з хокею, розгромивши Естонію

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Україна очолила таблицю чемпіонату світу з хокею, розгромивши Естонію
Українці відкрили рахунок у першому періоді
фото: Федерація хокею України

Завдяки перемозі з різницею у вісім шайб Україна вийшла в лідери чемпіонату світу

Збірна України з хокею стартувала з перемоги на чемпіонаті світу у дивізіоні ІВ. У першому турі українці обіграли Естонію з рахунком 8:0, повідомляє Федерація хокею України.

Проти Естонії Україна зустрічалася вп'яте поспіль на чемпіонатах світу. Останні дві зустрічі між командами закінчувалися перемогами «синьо-жовтих», зокрема на ЧС-2023 українці обіграли естонців з рахунком 7:4.

Українці відкрили рахунок у першому періоді. На 12-й хвилині Олександр Пересунько здійснив кидок із середньої дистанції.

На старті другого періоду українці двічі реалізували більшість: спершу Станіслав Садовіков проштовхнув шайбу у ворота естонців, а через 11 секунд Андрій Денискін з п'ятака закинув ще одну. Четверту шайбу Україна закинула вже на 26-й хвилині поєдинку, відзначився Даніїл Трахт. 

У третьому періоді Україна встановила остаточний рахунок у матчі проти Естонії. Гліб Кривошапкін вийшов у контратаку, яку завершив закинутою шайбою. Згодом відзначився Ігор Мережко. Крапку у матчі поставили Денискін та Фелікс Морозов, які закинули з інтервалом у хвилину.

Матч Україна – Естонія замикав програму першого ігрового дня на чемпіонаті світу з хокею. Перед цим перемоги здобули Китай та господарі майданчика Литва, що обіграли Нідерланди та Іспанію з однаковим рахунком 3:0.

Завдяки перемозі з різницею у вісім шайб Україна вийшла в лідери чемпіонату світу. Литву та Китай українці випереджають завдяки кращій різниці шайб.

Турнірна таблиця ЧС-2024: дивізіон ІВ

  1. Україна – 3 очки (1 матч), 8:0 (різниця шайб)
  2. Литва – 3 (1), 3:0
  3. Китай – 3 (1), 3:0
  4. Нідерланди – 0 (1), 0:3
  5. Іспанія – 0 (1), 0:3
  6. Естонія – 0 (1), 0:8

Нагадаємо, юнацька збірна України з хокею (U18) посіла друге місце за підсумками чемпіонату світу-2024. 

Раніше юнацька збірна України з хокею здобула четверту перемогу на чемпіонаті світу-2024. В останньому турі «синьо-жовті» обіграли Австрію з рахунком 3:2.

Теги: Збірна України хокей Олександр Пересунько Гліб Кривошапкін Фелікс Морозов Ігор Мережко Андрій Денискін

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