Міськрада Одеси змінила час продажу алкогольних напоїв

З 23:00 до 7:00 продаж алкогольних напоїв у магазинах, ресторанах, кафе та інших закладах заборонений по всій Україні

В Одесі збільшили час продажу алкоголю, тепер в місті алкогольні напої можна продавати до 23:00. Про це повідомляє Одеська міська рада у Telegram.

«В Одесі дозволено торгівлю алкогольними напоями до 23:00», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, в країні було запроваджено воєнний стан. Одним іх обмежень, які діють під час воєнного стану, є обмеження на продаж алкогольних напоїв.

З 23:00 до 7:00 по всій Україні заборонений продаж алкогольних напоїв у магазинах, ресторанах, кафе та інших закладах, проте у Донецькій та Сумській областях введена повна заборона на продаж алкоголю.

Військовослужбовцям Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також поліцейським та іншим правоохоронним органам продаж алкогольних напоїв заборонений у будь-який час доби.

Окрім загальнодержавних, у деяких регіонах України можуть діяти додаткові обмеження на продаж алкогольних напоїв.

До слова, аудиторія десяти найбільших Telegram-каналів Одеси на сьогодні – щонайменше три мільйони підписників. Переважно вони публікують інформацію про ситуацію в місті, а також про діяльність окремих місцевих політиків. Більшість публікує дописи російською мовою.

Найбільше в одеських Telegram-каналах пишуть про діяльність Одеської міської ради та міського голову Геннадія Труханова. За останні пів року про нього згадали майже 600 разів. Водночас інші місцеві політики в дописах майже не фігурують.

Рух «Чесно» дослідив, як взаємодіють найпопулярніші одеські Telegram-канали, як вони висвітлюють діяльність мера Геннадія Труханова та інших місцевих політиків, а також чому деякі канали в один момент перестали про нього згадувати.