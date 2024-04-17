Збірна України U18 поступилася лідерам чемпіонату світу з хокею

Українська збірна U18 зіграла третій матч на чемпіонаті світу-2024 з хокею

Україна залишається на другому місці в турнірній таблиці дивізіону ІА

Збірна України U18 зіграла третій матч на чемпіонаті світу-2024 з хокею. У третьому турі українці поступилися лідерам чемпіонату світу – Німеччині.

Юнацька збірна України розпочала чемпіонат світу з двох перемог. Спершу «синьо-жовті» обіграли Японію (4:1), після чого у другому турі – господарів турніру Данію (3:1).

У третьому поєдинку чемпіонату світу дивізіону ІА Україна грала проти Німеччини, яка після двох турів також мала шість очок та випереджала «синьо-жовтих» за кращою різницею шайб. Німці на турнірі ведуть боротьбу за повернення в елітний дивізіон чемпіонату світу, який покинули за підсумками попереднього розіграшу турніру у 2023 році.

Українці відкрили рахунок у середині першого періоду. «Синьо-жовті» реалізували більшість: Гаврило Симчук відзначився після передачі Микити Бондарєва.

У другому періоді Німеччина зрівняла рахунок. Після відбору шайби на своїй половині німці реалізували контратаку – відзначився Еліас Пуль.

В основний час матчу ані Німеччина, ані Україна не змогли визначити переможця. Відтак команди зіграли овертайм, у якому перемогли німці – реалізували ще одну контратаку за 1:16 хвилини до його закінчення.

Чемпіонат світу 2024 (U18). Дивізіон IA. Третій тур

Німеччина – Україна 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0 1:0)

Попри поразку, Україна залишається на другому місці в турнірній таблиці дивізіону ІА – має 7 очок у трьох поєдинків. Німеччина випереджає українців на одне очко.

Турнірна таблиця

Німеччина – 8 очок (3 матчі), 13:5 (різниця шайб) Україна – 7 (3), 8:4 Австрія – 5 (3), 14:11 Угорщина – 4 (3), 11:15 Данія – 0 очок (2), 2:7 Японія – 0 очок (2), 4:10

Наступний матч юнацького чемпіонату світу Україна проведе проти Угорщини у четвер, 18 квітня.

Нагадаємо, збірна України U18 стартувала на чемпіонаті світу-2024 з хокею з перемоги, обігравши у першому турі однолітків з Японії. Другий сезон поспіль юнацька збірна України проводить у дивізіоні IA. За путівку до елітного дивізіону українці цього року змагаються з п'ятьма іншими збірними. За підсумками п'яти турів підвищення в класі отримає лише одна команда, яка стане переможцем групи.

Згодом збірна України U18 вдруге поспіль перемогла на чемпіонаті світу-2024 з хокею. У другому матчі Україна обіграла господарів турніру Данію, із рахунком 3:1.