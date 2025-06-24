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Два захисники «Челсі» захворіли перед вирішальною грою клубного чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Два захисники «Челсі» захворіли перед вирішальною грою клубного чемпіонату світу
Мареска: Леві Колвілл хворів останні два дні

Матч «Есперанс» – «Челсі» відбудеться в ніч на 25 червня

Захисники «Челсі» Ріс Джеймс та Леві Колвілл ризикують пропустити матч проти клубу «Есперанс» у третьому турі групового етапу клубного чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Челсі».

Про стан футболістів розповів головний тренер лондонського клубу Енцо Мареска.

«Причина, через яку Ріс пропустив тренування, полягає в тому, що він захворів. Леві Колвілл теж хворів останні два дні, але сьогодні йому стало краще, і він взяв участь у тренуванні. Ніко Джексон, дискваліфікований через червону картку, пропускав тренування перед матчем, тому що ми займалися з тими, хто зможе взяти участь у майбутній грі», – цитує Мареску клубна прес-служба.

Матч «Есперанс» – «Челсі» відбудеться в ніч на 25 червня. Обидві команди набрали по три очки та ділять 2-3 місця у групі D.

У ніч проти вівторка, 24 червня, учасників плей-оф визначали в групі А. Бразильський «Палмейрас» зустрічався з американським «Інтер Маямі» Ліонеля Мессі, а португальський «Порту» грав проти єгипетського «Аль-Ахлі».

У всіх чотирьох команд перед третім туром залишалися шанси на вихід до 1/8 фіналу. Ключовим став матч лідерів – «Палмейраса» та «Інтер Маямі», поразка для яких могла означати виліт з турніру.

Як пройшли матчі

«Інтер Маямі» першим вразив ворота суперника. На 16-й хвилині нападник Тадео Альєнде після передачі пробив впритул до правої стійки, а після години ігрового часу Луїс Суарес подвоїв перевагу американської команди ударом у ліву «дев'ятку».

На 80-й хвилині нападник «Палмейраса» Паулінью підхопив пас та відправив м'яч у лівий нижній кут воріт. За сім хвилин півзахисник Маурісіо відновив паритет і встановив фінальний рахунок – нічия 2:2.

«Порту» та «Аль-Ахлі» розіграли між собою найрезультативнішу нічию турніру. Єгиптяни чотири рази виходили уперед – португальці щоразу відігравався найрезультативнішим став автор хеттрику Вессам Абу Алі, який забив перші три голи єгипетської команди.

ЧС-2025. 3-й тур

  • «Палмейрас» (Бразилія) – «Інтер Маямі» (США) – 2:2
  • «Порту» (Португалія) – «Аль-Ахлі» (Єгипет) – 4:4

«Палмейрас» та «Інтер Маямі» завдяки нічиїй залишилися недосяжними для решти переслідувачів – по п'ять очок, вийшовши до плейоф з першого та другого місць.

Турнірна таблиця групи А

  1. «Палмейрас» – 5 (3 матчі), 4:2 (різниця голів)
  2. «Інтер Маямі» – 5 очок (3), 4:3
  3. «Порту» – 2 (3), 5:6
  4. «Аль-Ахлі» – 2 (3), 4:6

Нагадаємо, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі

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