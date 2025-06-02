Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Дворазовий володар Кубка Стенлі взяв участь у вшануванні російських окупантів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Дворазовий володар Кубка Стенлі взяв участь у вшануванні російських окупантів

У минулому році Павло Дацюк став членом Зали хокейної слави НХЛ у Торонто

Легендарний російський хокеїст Павло Дацюк взяв участь в турнірі, який був присвячений російським окупантам. Про це повідомляє «Главком».

25 травня в Єкатеринбурзі на льодовій арені «Авто» пройшов турнір з хокею, присвячений учасникам війни проти України.

7 фото
На весь екран

«Турнір об'єднав військовослужбовців, їх близьких та рідних, представників силових структур, громадян та навчальних закладів Свердловської області. У змаганні взяли участь команди Уральського інституту ДПС МНС Росії «Вогненний щит», «СКА ЦВО», Управління Росгвардії та ветеранів хокейного клубу «Автомобіліст», – інформують російські пропагандистські ресурси.

На урочистому відкритті виступили керівниця Комітету сімей воїнів Вітчизни (КСВВ) Свердловської області Ганна Садиріна та активіста КСВВ Челябінської області Світлана Лаврентьєва. Обидві жінки є матерями ліквідованих російських окупантів.

«Справжнім подарунком для учасників та глядачів турніру стала присутність Павла Дацюка, легендарного хокеїста, уродженця Єкатеринбурга, дворазового володаря Кубка Стенлі, чемпіона Олімпійських ігор 2018 року», – підкреслюють російські пропагандисти.

Також зазначається, що російський окупант Георгій Губанов, гравець следж-хокейної команди «Уральські вовки», зробив вкидання шайби.

Перемогу у турнірі здобула команда ветеранів ХК «Автомобіліст», у складі якої грав Дацюк.

Під час турніру проходила виставка «Герої нашого часу, що зробили крок у безсмертя», присвячена російським загарбникам

Також під час ігор демонструвався відеоряд із портретами ліквідованих російських окупантів

Варто зазначити, що у минулому році Павла Дацюка включили до Зали хокейної слави НХЛ у Торонто. Тоді таке рішення організаторів розкритикував легендарний чеський голкіпер Домінік Гашек.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

Теги: хокей НХЛ війна пропаганда окупанти росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За останні два тижні росіяни перегнали назад з аеродрому «Бєлая» на базу «Оленья» аж чотири десятки своїх ракетоносіїв
Росія масово перекинула бомбардувальники на аеродром «Оленья»: аналітики назвали мету
29 травня, 20:00
Зенітна ракетна система С-400
ЦПД розкрив масштаби проблем Росії із ракетами до систем протиповітряної оборони
26 травня, 17:33
Мілітаризація і прагнення до миру дуже рідко працюють разом
Ініціатива у мирних переговорах переходить до Кремля. І ось чому
24 травня, 21:30
Унаслідок нічної ворожої атаки у місті Березань постраждало двоє людей
Масована атака на Київщину: є поранені, пошкодження в п’яти районах
24 травня, 09:33
Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною
РФ вигадала нову «причину», щоб відмовитись від переговорів – ISW
20 травня, 06:20
У закладі публікації про закриття корчми назвали «проявом недожурналістики» та «джинсою»
Власник із Росії? «Корчма Тарас Бульба» відреагувала на скандал у ЗМІ
13 травня, 10:22
Диктатор Путін, ймовірно, не приїде на перемовини до Стамбула
Глава МЗС Італії назвав людину, від якої залежить завершення війни
13 травня, 07:18
Уламки БпЛА зачепили багатоповерхівку
Дрони дісталися Москви (фото, відео)
6 травня, 07:20
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
5 травня, 12:57

Новини

Син Кличка став віцечемпіоном молодіжної першості Франції з баскетболу
Син Кличка став віцечемпіоном молодіжної першості Франції з баскетболу
Визначився переможець юнацького футбольного Євро-2025
Визначився переможець юнацького футбольного Євро-2025
Харлан відреагувала на знищення СБУ російських стратегічних бомбардувальників
Харлан відреагувала на знищення СБУ російських стратегічних бомбардувальників
Дворазовий володар Кубка Стенлі взяв участь у вшануванні російських окупантів
Дворазовий володар Кубка Стенлі взяв участь у вшануванні російських окупантів
Колектив з України посів перше місце на чемпіонаті світу з хореографічної латини
Колектив з України посів перше місце на чемпіонаті світу з хореографічної латини
Хакімі відзначився унікальним досягненням у фіналі Ліги чемпіонів
Хакімі відзначився унікальним досягненням у фіналі Ліги чемпіонів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 червня: ситуація на фронті
89K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 червня 2025
63K
Одна з вантажівок, що брала участь у спецоперації «Павутина», вибухнула (відео)
41K
Президентські вибори у Польщі закінчилися. Виборчі дільниці закриті
36K
Тшасковський заявив про перемогу на виборах президента Польщі, Навроцький не визнає поразки
33K
Переговори в Стамбулі: Зеленський назвав вимоги України

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua