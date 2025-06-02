Дворазовий володар Кубка Стенлі взяв участь у вшануванні російських окупантів

У минулому році Павло Дацюк став членом Зали хокейної слави НХЛ у Торонто

Легендарний російський хокеїст Павло Дацюк взяв участь в турнірі, який був присвячений російським окупантам. Про це повідомляє «Главком».

25 травня в Єкатеринбурзі на льодовій арені «Авто» пройшов турнір з хокею, присвячений учасникам війни проти України.

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«Турнір об'єднав військовослужбовців, їх близьких та рідних, представників силових структур, громадян та навчальних закладів Свердловської області. У змаганні взяли участь команди Уральського інституту ДПС МНС Росії «Вогненний щит», «СКА ЦВО», Управління Росгвардії та ветеранів хокейного клубу «Автомобіліст», – інформують російські пропагандистські ресурси.

На урочистому відкритті виступили керівниця Комітету сімей воїнів Вітчизни (КСВВ) Свердловської області Ганна Садиріна та активіста КСВВ Челябінської області Світлана Лаврентьєва. Обидві жінки є матерями ліквідованих російських окупантів.

«Справжнім подарунком для учасників та глядачів турніру стала присутність Павла Дацюка, легендарного хокеїста, уродженця Єкатеринбурга, дворазового володаря Кубка Стенлі, чемпіона Олімпійських ігор 2018 року», – підкреслюють російські пропагандисти.

Також зазначається, що російський окупант Георгій Губанов, гравець следж-хокейної команди «Уральські вовки», зробив вкидання шайби.

Перемогу у турнірі здобула команда ветеранів ХК «Автомобіліст», у складі якої грав Дацюк.

Під час турніру проходила виставка «Герої нашого часу, що зробили крок у безсмертя», присвячена російським загарбникам

Також під час ігор демонструвався відеоряд із портретами ліквідованих російських окупантів

Варто зазначити, що у минулому році Павла Дацюка включили до Зали хокейної слави НХЛ у Торонто. Тоді таке рішення організаторів розкритикував легендарний чеський голкіпер Домінік Гашек.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.