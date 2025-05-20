РФ вигадала нову «причину», щоб відмовитись від переговорів – ISW

Аналітики вважають, що Росія та Україна не можуть вести змістовні переговори, доки РФ відмовляється визнавати переговорні повноваження Києва

Росія поширює наратив про нібито нелегітимність українського уряду. Це може стати однією із «причин», чому Кремль може відмовитись вести переговори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти нагадують, що Путін та інші кремлівські чиновники неодноразово заявляли, що Зеленський є нелегітимним лідером згідно з Конституцією України, і що всі українські уряди з 2014 року також є нелегітимними.

«Російські чиновники поширили наратив про нібито нелегітимність українського уряду ще 17 травня, і ISW продовжує оцінювати, що ці кроки спрямовані на створення умов, за яких Росія зможе відмовитися від будь-яких майбутніх українсько-російських угод у зручний для неї час», – йдеться в повідомленні.

Американські дослідники війни вважають, що будь-яка майбутня мирна угода повинна включати чітке визнання Росією легітимності президента, уряду та Конституції України.

Тим часом Конституція та закон України чітко зазначають, що в країні не можна проводити вибори, поки діє воєнний стан, і що українська влада не може скасувати воєнний стан, поки існує «загроза нападу або небезпека для державної незалежності України та її територіальної цілісності».

Нагадаємо, вчора, 19 травня, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Діалог президентів тривав понад дві години.

Трамп заявив, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії, оскільки вбачає можливість досягнення прогресу в переговорах про припинення війни в Україні. Очільник США заявив, що Путін нібито прагне миру і закінчення війни вже зараз.

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і «не може існувати», оскільки «диявол криється в деталях».

За його словами, головним пунктом, який Росія наполегливо формулює у всіх ініціативах щодо закінчення війни, є «усунення першопричин конфлікту».

Зеленський ж після розмови з Трампом заявив, що Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною. За словами президента, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.