Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ вигадала нову «причину», щоб відмовитись від переговорів – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
РФ вигадала нову «причину», щоб відмовитись від переговорів – ISW
Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною
фото з відкритих джерел

Аналітики вважають, що Росія та Україна не можуть вести змістовні переговори, доки РФ відмовляється визнавати переговорні повноваження Києва

Росія поширює наратив про нібито нелегітимність українського уряду. Це може стати однією із «причин», чому Кремль може відмовитись вести переговори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти нагадують, що Путін та інші кремлівські чиновники неодноразово заявляли, що Зеленський є нелегітимним лідером згідно з Конституцією України, і що всі українські уряди з 2014 року також є нелегітимними.

«Російські чиновники поширили наратив про нібито нелегітимність українського уряду ще 17 травня, і ISW продовжує оцінювати, що ці кроки спрямовані на створення умов, за яких Росія зможе відмовитися від будь-яких майбутніх українсько-російських угод у зручний для неї час», – йдеться в повідомленні.

Американські дослідники війни вважають, що будь-яка майбутня мирна угода повинна включати чітке визнання Росією легітимності президента, уряду та Конституції України.

Тим часом Конституція та закон України чітко зазначають, що в країні не можна проводити вибори, поки діє воєнний стан, і що українська влада не може скасувати воєнний стан, поки існує «загроза нападу або небезпека для державної незалежності України та її територіальної цілісності».

Нагадаємо, вчора, 19 травня, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Діалог президентів тривав понад дві години. 

Трамп заявив, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії, оскільки вбачає можливість досягнення прогресу в переговорах про припинення війни в Україні. Очільник США заявив, що Путін нібито прагне миру і закінчення війни вже зараз. 

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і «не може існувати», оскільки «диявол криється в деталях».

За його словами, головним пунктом, який Росія наполегливо формулює у всіх ініціативах щодо закінчення війни, є «усунення першопричин конфлікту».

Зеленський ж після розмови з Трампом заявив, що Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною. За словами президента, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії. 

Читайте також:

Теги: росія окупанти війна Україна переговори ISW перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одразу після початку повномасштабного вторгнення України у 2022 році Росія та Україна вже вели переговори у Стамбулі
Пастка для України: експерти про переговори у Стамбулі
13 травня, 12:00
Переговори проходитимуть на рівні міністрів закордонних справ та оборони
У Лондоні стартувала зустріч міністрів України та Британії
23 квiтня, 12:35
Іран вважає, що досягнення остаточної ядерної угоди у межах 60-денного терміну може бути нереалістичним
Іран пропонує США заключити проміжну ядерну угоду – Axios
25 квiтня, 05:42
Посол Росії в ООН Небензя заговорив про прямі перемовини з Києвом
Посол Росії в ООН Небензя заговорив про прямі перемовини з Києвом
30 квiтня, 03:10
Адміністрація Трампа продовжує тиск на Україну та Росію, аби добитись згоди на мирні переговори
Трамп: Путін «буде в порядку» на мирних переговорах щодо України
28 квiтня, 19:55
Путін не їде на перемовини у Стамбулі
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
Мединський (по центру) заявив, що російська делегація задоволена результатом перемовин з Україною
Помічник Путіна розповів, коли Україна та Росія продовжать перемовини
16 травня, 17:05
Держсекретар США наголосив, що рівень російської делегації не свідчить про прогрес у досягненні миру
Путін має особисто брати участь у мирних переговорах – Рубіо
15 травня, 20:33
Трамп зробив декілька заяв про Путіна
Трамп заявив, що вірить Путіну
Сьогодні, 01:51

Події в Україні

Бої за Часія Яр: яку тактику обрав ворог
Бої за Часія Яр: яку тактику обрав ворог
РФ вигадала нову «причину», щоб відмовитись від переговорів – ISW
РФ вигадала нову «причину», щоб відмовитись від переговорів – ISW
Україну накриють дощі, місцями грози: прогноз погоди на 20 травня
Україну накриють дощі, місцями грози: прогноз погоди на 20 травня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 20 травня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 20 травня 2025
Заяви Трампа після розмови з Путіним: головне за ніч
Заяви Трампа після розмови з Путіним: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
223K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 травня: ситуація на фронті
222K
ЗСУ ліквідували українського боксера, який змагався разом з Усиком і Ломаченком
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 травня 2025
21K
Речник Кремля назвав головну умову для закінчення війни
16K
Відомий столичний забудовник радить українцям переходити з форелі на мойву
12K
Сибіга назвав разючу відмінність між Україною та РФ, яку показали переговори у Стамбулі

Новини

Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
Вчора, 21:23
Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
18 травня, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua